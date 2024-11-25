Linea, ihtisas boyahanesini devreye aldı
Gaziantep merkezli Linea Recycle Tekstil, Türkiye’nin sayılı boyahanelerinden biri olan ihtisas boyahanesini faaliyete aldı. Şirket, 180 milyon TL yatırımla hayata geçen boyahanenin ardından 120 milyon TL’lik örgü parkuru kuracak.
Güneş DOĞDU SOYLU
Dünyanın önde gelen giyim markalarına yüzde 100 sürdürülebilir ve geri dönüşüm temasıyla kumaş üreten Gaziantep merkezli Linea Recycle Tekstil, 180 milyon liralık yatırım ile katma değerli kumaş üretimi için önem arz eden Türkiye’nin sayılı boyahanelerinden birini bünyesinde faaliyete geçirdi. Firmanın şu sıralar gündeminde ise kendi örgü parkurunu kurmak var.
Bu yıl faaliyete geçirdikleri boyahanelerinin Türkiye’nin sayılı ihtisas boyahaneleri arasında olduğunu açıklayan Linea Recycle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Eren, “Türkiye’de boyahane sayısı çok, ancak katma değerli kumaş üretimi için boyama yapan boyahane sayısı çok az.
Bizim bu yıl 180 milyon liralık yatırım tutarıyla faaliyete geçirdiğimiz yarı entegre boyahanemiz ülkemizin dördüncü ihtisas boyahanesi oldu. Çalıştığımız markaların her boyahanede yaptıramadığı ihtisas isteyen yün, kaşmir, ipek, keten, kenevir gibi hammaddelerden yapılan kumaşları boyahanemizde sorunsuz işleyebiliyoruz.
Bu yatırımımız ile sektörümüzde fark yarattık. Dışarıdan aldığımız hizmeti kendi bünyemize taşımaktan dolayı mutluyuz. Tekstil sektöründe, konfeksiyon alanında özellikle son dönemde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Firmalar üretim maliyetleri ve rekabet koşulları nedeniyle zorlanmakta. Biz katma değerli ürünler ile bu dönemi daha rahat geçiyoruz. Ülkemizdeki üreticileri zorlayan şartlar bizleri de etkiliyor ancak katma değerli ürettiğimiz kumaşlarımız sayesinde rekabet şansımızı artırıyoruz” ifadelerini kullandı. “
“Gündemimizde 120 milyon liralık örgü parkuru yatırımı var”
Firmalarında yatırımların hız kesmediğini belirten Eren, yeni yatırım gündemlerinde örgü parkuru olduğunu söyledi. Yeni yatırımları için 120 milyon liralık bir bütçe çıkardıklarını belirten Eren, 40 adet yeni yuvarlak örgü makinesi yatırımı yaparak kendi örgü parkularını kuracaklarını bildirdi.
Dünyanın önemli markalarına kumaş ürettiklerini belirten Erkin Eren, Oysho, Max Mara, Penti, Mavi, Georgio Armani, LC Waikiki başta olmak üzere çok sayıda marka ile çalıştıklarını söyledi.
Gaziantep’te 2017 yılında yeni yapılanma ve projeksiyonla geri dönüşüm sektörüne adım atan Linea Recycle Tekstil’in, pamuk, polyester, viskon ve lyocell gibi elyafları kullanarak geri dönüştürüp iplik ve kumaş haline getirdiğini bildiren Eren, “2022 yılında Türkiye’nin rejeneratif pamuktan iplik-kumaş üreten ilk firması olduk.
Türkiye’de ilk kez rejeneratif yani onarıcı pamuktan kumaş üretimi yaparak tarlada daha az tüketimi, gübre ve karbon ayak izi sağlayan rejeneratif kumaş üretimiyle doğaya ve çiftçiye de destek olduk. Geçen yıl da 60 milyon liralık yatırım yaparak “Cuprolyn Fabric” markasıyla cupro görünümlü, yumuşak dokunuşlu kumaşı Türkiye’de üreten üçüncü firma olduk. Bu kumaşımızda İspanya’ya ürün gönderiyor. Bu özel kumaşın üretimiyle özellikle Avrupa ağırlıklı yoğun talep alıyoruz” şeklinde konuştu.
“Barcelona ve Amsterdam’da ofislerimiz var”
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarında üretim kapasiteleri ve sağladıkları istihdam hakkında Eren, şunları aktardı, “Cuprolyn kumaşlarda yıllık bin 800 ton, recycle kumaşlarda 2 bin 200 ton, basic premium kumaşlarda 3 bin 200 ton’luk üretim kapasitemiz var. Firmamızda 25’i Ar-Ge, Ür-Ge ve pazarlama alanında olmak üzere üretim dahil toplamda 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sürekli olarak kalite, kapasite ve yenilikler üzerine yatırım yapan firmamızın istihdam artıcı yatırımları devam edecektir. Linea Recycle Tekstil olarak İstanbul, Barcelona ve Amsterdam’da ofislerimiz var. Başka ülkeler içinde çalışmalarımız devam ediyor.”