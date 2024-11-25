Linea, ihtisas boyahanesini devreye aldı

Güneş DOĞDU SOYLU

Dünyanın önde gelen gi­yim markalarına yüz­de 100 sürdürülebilir ve geri dönüşüm temasıyla kumaş üreten Gaziantep merkezli Li­nea Recycle Tekstil, 180 milyon liralık yatırım ile katma değer­li kumaş üretimi için önem arz eden Türkiye’nin sayılı boyaha­nelerinden birini bünyesinde fa­aliyete geçirdi. Firmanın şu sı­ralar gündeminde ise kendi örgü parkurunu kurmak var.

Bu yıl faaliyete geçirdikleri bo­yahanelerinin Türkiye’nin sayılı ihtisas boyahaneleri arasında ol­duğunu açıklayan Linea Recyc­le Tekstil Yönetim Kurulu Baş­kanı Erkin Eren, “Türkiye’de boyahane sayısı çok, ancak kat­ma değerli kumaş üretimi için boyama yapan boyahane sayısı çok az.

Bizim bu yıl 180 milyon liralık yatırım tutarıyla faaliye­te geçirdiğimiz yarı entegre bo­yahanemiz ülkemizin dördüncü ihtisas boyahanesi oldu. Çalıştı­ğımız markaların her boyahane­de yaptıramadığı ihtisas isteyen yün, kaşmir, ipek, keten, kenevir gibi hammaddelerden yapılan kumaşları boyahanemizde so­runsuz işleyebiliyoruz.

Bu yatı­rımımız ile sektörümüzde fark yarattık. Dışarıdan aldığımız hizmeti kendi bünyemize taşı­maktan dolayı mutluyuz. Teks­til sektöründe, konfeksiyon ala­nında özellikle son dönemde cid­di sıkıntılar yaşanıyor. Firmalar üretim maliyetleri ve rekabet koşulları nedeniyle zorlanmak­ta. Biz katma değerli ürünler ile bu dönemi daha rahat geçiyo­ruz. Ülkemizdeki üreticileri zor­layan şartlar bizleri de etkiliyor ancak katma değerli ürettiğimiz kumaşlarımız sayesinde rekabet şansımızı artırıyoruz” ifadeleri­ni kullandı. “

“Gündemimizde 120 milyon liralık örgü parkuru yatırımı var”

Firmalarında yatırımların hız kesmediğini belirten Eren, ye­ni yatırım gündemlerinde örgü parkuru olduğunu söyledi. Yeni yatırımları için 120 milyon lira­lık bir bütçe çıkardıklarını belir­ten Eren, 40 adet yeni yuvarlak örgü makinesi yatırımı yaparak kendi örgü parkularını kuracak­larını bildirdi.

Dünyanın önemli markaları­na kumaş ürettiklerini belirten Erkin Eren, Oysho, Max Mara, Penti, Mavi, Georgio Armani, LC Waikiki başta olmak üzere çok sayıda marka ile çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep’te 2017 yılında ye­ni yapılanma ve projeksiyonla geri dönüşüm sektörüne adım atan Linea Recycle Tekstil’in, pamuk, polyester, viskon ve lyo­cell gibi elyafları kullanarak geri dönüştürüp iplik ve kumaş ha­line getirdiğini bildiren Eren, “2022 yılında Türkiye’nin reje­neratif pamuktan iplik-kumaş üreten ilk firması olduk.

Tür­kiye’de ilk kez rejeneratif yani onarıcı pamuktan kumaş üreti­mi yaparak tarlada daha az tü­ketimi, gübre ve karbon ayak izi sağlayan rejeneratif kumaş üretimiyle doğaya ve çiftçiye de destek olduk. Geçen yıl da 60 milyon liralık yatırım yaparak “Cuprolyn Fabric” markasıy­la cupro görünümlü, yumuşak dokunuşlu kumaşı Türkiye’de üreten üçüncü firma olduk. Bu kumaşımızda İspanya’ya ürün gönderiyor. Bu özel kumaşın üretimiyle özellikle Avrupa ağırlıklı yoğun talep alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Barcelona ve Amsterdam’da ofislerimiz var”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fir­malarında üretim kapasiteleri ve sağladıkları istihdam hakkında Eren, şunları aktardı, “Cuprol­yn kumaşlarda yıllık bin 800 ton, recycle kumaşlarda 2 bin 200 ton, basic premium kumaşlar­da 3 bin 200 ton’luk üretim ka­pasitemiz var. Firmamızda 25’i Ar-Ge, Ür-Ge ve pazarlama ala­nında olmak üzere üretim dahil toplamda 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sürekli olarak kali­te, kapasite ve yenilikler üzeri­ne yatırım yapan firmamızın is­tihdam artıcı yatırımları devam edecektir. Linea Recycle Teks­til olarak İstanbul, Barcelona ve Amsterdam’da ofislerimiz var. Başka ülkeler içinde çalışmala­rımız devam ediyor.”