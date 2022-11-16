Lineadecor, iki yeni mağaza ile satış ağını genişletti

Lineadecor, bu yıl için planladığı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Sene başından bu yana çeşitli lokasyonlarda açtığı mağazalarla satış ağını 27 ilde 70 noktaya çıkaran marka, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında iki yeni mağaza birden açtı.

Yurt içinin yanı sıra markanın ABD, Suudi Arabistan, Pakistan, KKTC, Azerbaycan, Irak, Burkina Faso, Almanya ve İngiltere'de toplam 23 satış noktası bulunuyor.

Lineadecor marka mutfak mobilyaları Gebze’de 30 bin metrekare alana sahip ve yıllık 25 bin adet kapasiteli fabrikada son teknolojiyle üretiliyor.