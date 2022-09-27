Lineadecor, İstanbul’daki 24’üncü mağazasını Beykoz’da açtı

Mutfak markası Lineadecor, yeni mağazasını Beykoz’da açtı. BYZ Mutfak ve Banyo Sistemleri tarafından hizmete alınan Beykoz mağazası, Lineadecor’un İstanbul’daki 24’üncü, yurt genelinde ise 69’uncu mağazası oldu. Mağazanın açılış kokteyline Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Lineadecor satış ve pazarlama yöneticileri, İstanbul Beykoz yetkili satıcısı BYZ Mutfak ve Banyo Sistemleri firma sahibi Hüseyin Çukur ile birçok davetli katıldı. Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri aldıklarını ifade eden Ecemiş, gelen bu talepleri dikkatlice değerlendirdiklerini vurguladı. Lineadecor’un Ar-Ge departmanında tasarlanan birbirinden şık modelleri daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Ecemiş, tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel ihtiyaçlara cevap verebilmeyi ve mutfaklarda farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldıklarını iletti.

Yıllık üretim 25 bin adet

Gebze’de 30 bin metrekare alana sahip fabrikasında yılda 25 bin adet mutfak mobilyası üretimi gerçekleştiren Lineadecor’un ürünleri hem seçkin inşaat projelerinde tercih edilirken, hem de Türkiye’nin her bölgesinde ve çok sayıda noktada yetkili satıcılar aracılığıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Türkiye’nin en önemli mutfak markası olmasının yanında Lineadecor mutfakları, Orta ve Yakın Doğu’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar sayıları sürekli artan yetkili satıcılar kanalıyla müşterileriyle buluşuyor.