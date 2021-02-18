Lineadecor, pandemiye rağmen ihracatını artırdı

Mobilya üretiminde dünyada 9’uncu, ihracatında ise 8’inci sırada yer alan Türkiye, bu alanda son yıllarda büyük bir çıkış içinde. Mobilyanın alt sektörü olan mutfak mobilyasında da durum farklı değil.

Özellikle markalı ve kaliteli üretim yapan firmalara ilginin yoğun olduğunu belirten Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden son dönemde yoğun şekilde talep aldıklarını söyledi.

TÜİK ve Trademap verilerine göre geçen yıl mutfak mobilyası ihracatının dünyada yüzde 38, Türkiye'nin yaptığı ihracatın ise yüzde 16 oranında düştüğünü bildiren Ecemiş, Lineadecor’un ihracat pazar payının 2020 yılında yüzde 10'luk artışla yüzde 30 bandına geldiğini aktardı. Mutfak mobilyasında kaliteli ve özgün tasarımlı ürünlere olan talebin pandemiye rağmen 2021'de de devam ettiğini anlatan Ecemiş, bu trendin ileriki dönemde de tüm hızıyla sürmesini beklediklerini kaydetti.

"Hedefimizi tutturmayı başardık"

Lineadecor mutfaklarının Orta ve Yakın Doğu’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar birçok ülkede prestijli projelerde yer aldığına dikkat çeken Zeynep Ecemiş, geliştirdikleri ürünleri ABD, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Pakistan ve KKTC pazarlarında tüketicilerle buluştuklarını aktardı. Geçen yıl pandemi nedeniyle ülke ekonomilerinin kapanmasının satışlarını etkilediğini söyleyen Ecemiş, buna rağmen hedeflerini tutturmayı başardıklarını kaydetti.

“Yeni pazarlara gireceğiz"

2021 yılı ortalarında Irak ve Azerbaycan’da yeni mağazalar açacaklarını bildiren Zeynep Ecemiş, ayrıca KKTC, Dubai, Katar ve Pakistan pazarlarında ise proje satışlarına yöneldiklerini vurguladı.

Bu yıl yeni pazarlara gireceklerini de açıklayan Ecemiş, "Avrupa, Körfez Ülkeleri ve Amerika’dan bayilik ve proje talepleri arttı. Bu pazarlardaki potansiyelleri inceleyerek yatırımlarımıza yön vereceğiz. Ekonomilerin kapanmasının da etkisiyle ihracat bağlantısı kurma süreçleri biraz uzadı. Maliye Bakanlığı’nın kredi verme politikalarının yanı sıra bağış, hibe, mali teşvik araçlarını da kullanması çok değerli. Özellikle Lineadecor gibi yurtdışında ciddi bir büyüme potansiyeli olan ve Turquality teşvik sistemine dahil olabilmiş markalar için bu sistemlerin kapsamının artırılması ihracatta beklenen artışın sağlanması açısından önem taşıyor.” diye konuştu.