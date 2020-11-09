Lineadecor, yeni modellerle büyümeye devam ediyor

09 Kasım 2020

Gebze’deki 30 bin metrekare alana kurulu fabrikasında modern teknolojisiyle üretim yapan Lineadecor, pazara yeni dört yeni model sundu. Yeni modelleri Luna, Esso, Otto ve Lea olarak adlandırılan Lineadecor, farklı renk seçeneklerine sahip ürünlerle tüketicilere çeşitli alternatifler de sunuyor. Her biri kendine özgü özellikler taşıyan yeni modeller Lineadecor’un 60’ı yurtiçinde, 15’i de yurtdışında bulunan yetkili satış mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

“Ar-Ge çalışmalarında hız kesmedik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, pandeminin başladığı ilk dönemlerde diğer sektörlerde olduğu gibi mutfak mobilyasında da satışların ertelendiğini belirtti. Piyasadaki durgunluğa rağmen Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ecemiş, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda yeni tasarımlar yaptıklarını ve bunları pazara sunduklarını vurguladı.

Ertelenen talebin son günlerde tekrar harekete geçtiğini söyleyen Ecemiş, şunları kaydetti: “Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerimizle modüler mutfağın olanaklarını genişletmek ve müşteri beklentilerini karşılayabilmek üzere ürün gamını zenginleştiriyoruz. 100’ü aşkın renk seçeneğine sahip olan ürün gamımıza, son olarak yepyeni bir teknoloji ile üretilen, çizilmelere ve ısıya karşı üstün dayanıklılık gösteren ekstra mat yüzeyli mutfak modelleri ekledik ve dünya tasarım trendlerini mutfaklara taşıdığımız Luna, Lea, Esso ve Otto modellerimizin lansmanlarını gerçekleştirdik. Estetik görünümlerinin yanı sıra ekstra depolama alanı sağlayan raf çözümlerimiz, parmak izi bırakmayan son teknoloji ürünü yeni modellerimiz piyasada büyük beğeni gördü.”