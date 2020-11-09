Lineadecor, yeni modellerle satışları artıracak

09 Kasım 2020

Mutfak mobilyası alanında faaliyet gösteren Lineadecor, pandeminin ilk dönemlerinde yaşanan durgunluğu aşmak için Ar-Ge çalışmalarına hız verdi.

Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, pandeminin başladığı ilk dönemlerde diğer sektörlerde olduğu gibi mutfak mobilyasında da satışların ertelendiğini belirtti. Piyasanın durgunlaşmasına rağmen Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ecemiş, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda yeni tasarımlar yapıp, bunları piyasaya sunduklarını vurguladı.

Ertelenen talebin son günlerde tekrar harekete geçtiğini söyleyen Ecemiş, şöyle devam etti:

“AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerimizle modüler mutfağın olanaklarını genişletmek ve müşteri beklentilerini karşılayabilmek üzere ürün gamını zenginleştiriyoruz. 100’ü aşkın renk seçeneğine sahip olan ürün gamımıza, son olarak yepyeni bir teknoloji ile üretilen, çizilmelere ve ısıya karşı üstün dayanıklılık gösteren ekstra mat yüzeyli mutfak modelleri ekledik ve dünya tasarım trendlerini mutfaklara taşıdık. Estetik görünümlerinin yanı sıra ekstra depolama alanı sağlayan raf çözümlerimiz, parmak izi bırakmayan son teknoloji ürünü yeni modellerimiz beğeniyle karşılandı.”

Gebze’deki 30 bin metrekare alana kurulu fabrikasında modern teknolojiyle üretim yapan şirket, yeni tasarımlarını Luna, Esso, Otto ve Lea adıyla satmaya başladı. Kendine özgü özellikler taşıyan yeni modeller Lineadecor’un 60’ı yurtiçinde, 15’i de yurtdışında bulunan yetkili satış mağazalarında yer alıyor.