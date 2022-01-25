Lineadecor’un ihracat katkısına ‘teşekkür’ plaketi

Son dönemde yurtdışı pazarlara ağırlık veren Lineadecor, geçen yılki ihracatını bir önceki yıla göre adetsel bazda yüzde 74 oranında artırdı. ABD, Irak, Kıbrıs, Azerbaycan ve Pakistan’ın ardından 2021 yılında İngiltere ve Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da da mağaza açan firma, mutfak mobilyası ihracatına yaptığı katkıdan dolayı İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne bağlı İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden Teşekkür Plaketi aldı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından Mandarin Oriental Bosphorus Oteli’nde düzenlenen "Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Genişletilmiş Sektör İstişare Toplantısı" sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Teşekkür Plaketi Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş’e takdim edildi. Ürettikleri mutfak mobilyalarını Orta ve Yakın Doğu’dan, Avrupa ve ABD’ye kadar dünyanın pek çok ülkesinde sayıları her geçen gün artan yetkili satıcıları kanalıyla müşterileriyle buluşturduklarını belirten Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, geçen yıl ilk kez İngiltere ve Batı Afrika’nın giriş kapısı konumunda bulunan Burkina Faso’ya da girdiklerini vurguladı.

"Hedefimizde bir çok ülke var"

Önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla ağırlık vererek bu pazarlarda büyümeye devam edeceklerini söyleyen Ecemiş, bu yıl ise ihracatta 2021 yılına göre yüzde 25 oranında artış gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Yurt içinde 66, yurtdışında ise 23 satış noktalarının bulunduğunu kaydeden Ecemiş, “Mağaza açmak için hedef pazarlarımız arasında birçok ülke var. İlk etapta girmeyi düşündüğümüz ülkeler Hollanda, Kuveyt, Kenya ve Katar. Bu pazarları seçerken özellikle GSYH, ülkelerin ithalattan aldıkları payları ve ülkemizin bu pazarlara gerçekleştirdiği ihracat paylarını dikkat alıyoruz. Turquality sisteminden de aldığımız destekle hedef pazarlarda sürdürülebilir bir ihracat anlayışı hedefliyoruz. Türkiye çapındaki başarımızı yurtdışında da kalıcı hale getirip, global bir marka olma yolunda attığımız adımları devam ettireceğiz” dedi.