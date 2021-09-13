Linens, mağaza sayısını 68'e çıkardı

Zorlu Tekstil tarafından kurulan ev tekstili zinciri Linens, yurt içinde ve dışında yeni mağaza yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Son olarak yeni satış ve hizmet noktasını İstanbul Bağdat Caddesi’nde hizmete alan Linens, böylece Türkiye geneli mağaza sayısını 68’e çıkardı.

Ev yaşamına dair ürünleri tek çatı altında sunan Linensü, 400 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasında, nevresimden banyo grubuna, aksesuardan bebek koleksiyonu ve mutfak grubuna kadar pek çok kategorideki ürünün satışı gerçekleştirecek.