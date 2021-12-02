Liner, ‘entegre lojistik’ için yatırım atağında

Aysel YÜCEL

Yücelen Grup iştiraki olan Liner Lojistik, sahip olduğu alternatif treyler imkanları ve müşterilerine özel geliştirdiği taşımacılık çözümleriyle konteyner, komple ve parsiyel yük taşımacılığı alanlarında hizmet veriyor. 2008’de kurulan şirket, Türkiye’de faaliyet gösteren global gemi acentelerine, forwarding firmalarına ve sanayinin önde gelen firmalarına lojiktik çözümler sunuyor. Liner Lojistik Genel Müdürü Savaş Savaşkan, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir firma olarak, konusunda uzman ekipleriyle güvenli ve kaliteli yük taşımacılığının öncü kuruluşlarından biri olduklarını ifade ederek, şirketin yeni yatırım planlarını ve hedeflerini DÜNYA’ya anlattı.

Filo yatırımları sürecek

Savaşkan, Liner ailesi olarak Türkiye’de lojistik sektörünün önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli role sahip olacağına olan inancıyla yatırımları öne çektiklerini belirtti. Şirket, 2021 yılında araç filosuna 60 yeni çekici daha katarak, 100 milyon TL’lik yatırım yaptı. Türkiye’nin coğrafik konumu ile küresel deniz taşımacılığındaki stratejik önemine vurgu yapan Savaşkan, “Konteyner taşımacılığının ilerleyen yıllarda daha da önem kazanacağı düşüncesi ve ülkemizin coğrafi konumu ve stratejik önemi bizlere bu konuda umut ve güç veriyor. Duyduğumuz heyecanla, yatırımlarımıza devam ederek ilave yatırım yapıp araç sayımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Liner Lojistik’in Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde ofislerinin yanı sıra depolama alanları bulunuyor. Savaş Savaşkan, pandemi kısıtlamalarının kalkması paralelinde üretimin artmasıyla lojistik talebinin daha da hızlandığını belirterek, bu kapsamda İzmir, Mersin’in yanı sıra Gemlik ve Karadeniz limanlarında da şube açma planları olduğunu açıkladı. Savaşkan, “Ülkemizin genç ve dinamik gücüne güvenerek yurtiçi lojistik sektöründe daha güçlü olmak istiyoruz. Ayrıca hedeflerimiz arasında lojistik sektörünün tüm alanlarında var olup entegre lojistik hizmeti vermek istiyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye genelindeki şubeleşme yapılanmamızı tamamladıktan sonra yurt dışı operasyonlarına da başlamayı planlıyoruz” dedi.

“Reel sektörün forvet oyuncularıyız”

Pandemiyle birlikte tedarik zincirinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını ve bu zincirin bel kemiği olan lojistik sektörünün hiç durmadan faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Savaşkan, “İştiraki olduğumuz Yücelen Şirketler Grubu’nun çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor olması pandemi sürecinde işimizi çok kolaylaştırdı ve lojistik desteğe ihtiyaç olan firmalara hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağladı. Konusunda uzman kadromuz ile müşterilerimizle aynı dili konuşarak kusursuz hizmet anlayışımızla 7/24 kesintisiz hizmet vermeye pandemi döneminde de devam ettik. Bizler reel sektörün forvet oyuncularıyız. Hiçbir koşulda ne orta sahaya ne de defansa çekilme ihtimalimiz bulunmuyor. Biz çalışıyorsak üretim var demektir” açıklamasını yaptı.

“Hiç olmadığı kadar boş konteyner Çin’e taşınmalı”

Küresel konteyner krizine yönelik değerlendirme yapan Savaşkan, şunları söyledi: “Dünyada 180 milyon konteyner olduğu biliniyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçten kaynaklı bu konteynerlerin yanlış yerde bulunmaları problemin asıl kaynağı aslında. Çünkü dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’in ulaştığı yüksek ihracat rakamları neticesinde Çin’den giden her üç konteynerden sadece biri Çin’e dolu olarak geri dönebiliyor. Boş konteynerlerin çoğu ise Batı limanlarında ihtiyaç duyulan yere, yani doğuya gitmeyi bekliyor. Uzmanlara göre konteyner krizini aşmak için hiç olmadığı kadar boş sayıda konteynerin Çin’e geri taşınması gerekiyor. Konteyner üretiminin artması krizin çözümüne katkı sağlayacak. Biz Liner Lojistik ailesi olarak tüm gücümüzle bizlere teslim edilen konteynerleri zamanında fabrikadan limana veya limandan fabrikaya ulaştırmaya çalışıyoruz.”