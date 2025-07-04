Link Bilgisayar 2026’da teknoloji ihraç etmeye başlayacak
Link Bilgisayar, ihracatçıları AB’nin yeşil dönüşümüne hazırlamak için TİM ile işbirliği yaptı. Karbon ekonomisine dönük global bir satın almaya hazırlanan şirket, 2026 yılında da teknoloji ihraç etmeye başlayacak. İhracat cirosunun iç pazardaki ciroyu geçmesi planlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin yerli sermayeli teknoloji şirketi olarak 1984 yılında kurulan ve 2000 yılı Ağustos ayından bu yana borsada işlem gören Link Bilgisayar, işletmelerin dijital yolculuğunda ‘partner’ olmak için yeni işbirliklerine hazırlanıyor. AB’nin sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihracatçıların uyumu için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Okan Üniversitesi ile işbirliği yapan Link Bilgisayar, yeşil ERP uygulamasıyla KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine de destek olmak istiyor.
Şirket, yakın zamanda karbon ekonomisi için global bir işbirliğini de duyurmaya hazırlanıyor. Link Bilgisayar’ın artık sadece bir yazılım firması olmadığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, “Sürdürülebilirlik alanında global işbirlikleriyle ihracat kapısını açmak istiyoruz” dedi.
‘Değer üreten bir dönüşüm partneri’ yaklaşımıyla yola devam ettiklerini anlatan Geyik, “Biz yalnızca teknoloji üreten bir şirket değil aynı zamanda işletmelerin başarısına katkı sunan dijital bir yol arkadaşı olmak istiyoruz. 2026 yılında akıllı şehir, güvenli şehir, kritik tesis yönetimi, geçiş kontrol sistemleri, yapay zekâ, trafik yönetim gibi kamuya hizmet edilecek projelerin yanı sıra bulut tabanlı olarak sürdürülebilir teknolojilerin bir parçası olarak karbon ayak izi ve yeşil ERP konseptine uygun ulusal ve uluslararası projelerde yer almak istiyoruz” dedi.
1.1 milyar TL’lik ciro hedefi
Link Bilgisayar’ın bugün 1.7 milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile 41 yıllık süreçte büyük bir sıçrama kaydettiğine işaret eden Geyik, başarılı geçen 2024 yılının ardından 2025 yılına da hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Geyik, ilk çeyrek finansal sonuçlarını performanslarının önemli bir göstergesi olarak
değerlendirerek şöyle devam etti: “2025 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü finansal performansla büyümemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 31 Mart 2025 itibarıyla ciromuz 12 kat artışla 294.8 milyon TL’ye yükselirken, brüt kârımız 119.9 milyon TL’ye, FAVÖK tutarımız ise 104.5 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net kârımız 36.9 milyon TL olurken, net kâr marjımız yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Yılsonunu da aynı başarılı performansla tamamlamayı hedefliyoruz.” Geyik, yılsonu ciro hedeflerini 1.1 milyar TL olarak aktardı.
2026’da yurt dışına açılıp ihracatta büyüyecek
Akıllı tarım uygulamaları alanında da bir firma ile işbirliğine hazırlandıklarını duyuran Şaban Geyik, büyümeye odaklandıklarını, firmanın değerini artıracak yatırımlara öncelik verdiklerini kaydetti. İhracatla ilgili çalışmalara da başladıklarını ifade eden Geyik, “Gelecek dönemde; yüksek katma değerli savunma sanayi ve güvenlik teknolojileri projelerinde yer almaya devam ederek yurt içinde yakaladığımız başarıyı, farklı iş ortaklıkları ve iş birlikleriyle uluslararası arenaya da taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu. 2026’da teknoloji ihraç eden bir şirket olmak istediklerini belirten Geyik, “2026’da yurt dışı ciromuzun yurt içi ciroyu geçmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin ihracattaki öncelikli bölgesi ise Kuzey Afrika ve Ortadoğu olacak.
Dijital dönüşümde duvardan duvara hizmet
Müşterilerine sundukları hizmetlerde “terzi modeli” kullandıklarını ifade eden Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmaya özel çözümler üreterek bir çözüm geliştiriyoruz. Dijital dönüşümde kurumların ‘duvardan duvara’ yanındayız. Müşterilerin ihtiyacını desteklemek için Link Akademi diye bir yapı oluşturduk. Link Akademi çatısı altında danışman akademisyenlerimiz aracılığıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna destek olacak bir eğitim platformu oluşturduk. Bu platformla hem kurumsal hem de sektörel fayda sağlamayı hedefliyoruz.”