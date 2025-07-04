Link Bilgisayar 2026’da teknoloji ihraç etmeye başlayacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin yerli sermaye­li teknoloji şirketi olarak 1984 yılında kurulan ve 2000 yılı Ağustos ayından bu ya­na borsada işlem gören Link Bil­gisayar, işletmelerin dijital yol­culuğunda ‘partner’ olmak için yeni işbirliklerine hazırlanıyor. AB’nin sürdürülebilirlik düzen­lemelerine ihracatçıların uyumu için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Okan Üniversitesi ile işbirliği yapan Link Bilgisayar, yeşil ERP uygulamasıyla KO­Bİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine de destek olmak istiyor.

Şirket, yakın zamanda karbon ekonomi­si için global bir işbirliğini de du­yurmaya hazırlanıyor. Link Bil­gisayar’ın artık sadece bir yazı­lım firması olmadığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, “Sürdürülebilirlik alanın­da global işbirlikleriyle ihracat kapısını açmak istiyoruz” dedi.

‘Değer üreten bir dönüşüm part­neri’ yaklaşımıyla yola devam et­tiklerini anlatan Geyik, “Biz yal­nızca teknoloji üreten bir şirket değil aynı zamanda işletmele­rin başarısına katkı sunan diji­tal bir yol arkadaşı olmak istiyo­ruz. 2026 yılında akıllı şehir, gü­venli şehir, kritik tesis yönetimi, geçiş kontrol sistemleri, yapay zekâ, trafik yönetim gibi kamuya hizmet edilecek projelerin yanı sıra bulut tabanlı olarak sürdü­rülebilir teknolojilerin bir par­çası olarak karbon ayak izi ve ye­şil ERP konseptine uygun ulusal ve uluslararası projelerde yer al­mak istiyoruz” dedi.

1.1 milyar TL’lik ciro hedefi

Link Bilgisayar’ın bugün 1.7 milyar liraya yaklaşan aktif bü­yüklüğü ile 41 yıllık süreçte bü­yük bir sıçrama kaydettiğine işa­ret eden Geyik, başarılı geçen 2024 yılının ardından 2025 yılına da hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Geyik, ilk çeyrek finan­sal sonuçlarını performansları­nın önemli bir göstergesi olarak

değerlendirerek şöyle devam et­ti: “2025 yılının ilk çeyreğinde el­de ettiğimiz güçlü finansal per­formansla büyümemizi kararlı­lıkla sürdürüyoruz. 31 Mart 2025 itibarıyla ciromuz 12 kat artışla 294.8 milyon TL’ye yükselirken, brüt kârımız 119.9 milyon TL’ye, FAVÖK tutarımız ise 104.5 mil­yon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net kârımız 36.9 milyon TL olur­ken, net kâr marjımız yüzde 13 se­viyesinde gerçekleşti. Yılsonunu da aynı başarılı performansla ta­mamlamayı hedefliyoruz.” Ge­yik, yılsonu ciro hedeflerini 1.1 milyar TL olarak aktardı.

2026’da yurt dışına açılıp ihracatta büyüyecek

Akıllı tarım uygulamaları ala­nında da bir firma ile işbirliğine hazırlandıklarını duyuran Şaban Geyik, büyümeye odaklandıkla­rını, firmanın değerini artıracak yatırımlara öncelik verdiklerini kaydetti. İhracatla ilgili çalışma­lara da başladıklarını ifade eden Geyik, “Gelecek dönemde; yük­sek katma değerli savunma sana­yi ve güvenlik teknolojileri proje­lerinde yer almaya devam ederek yurt içinde yakaladığımız başa­rıyı, farklı iş ortaklıkları ve iş bir­likleriyle uluslararası arenaya da taşımayı hedefliyoruz” diye ko­nuştu. 2026’da teknoloji ihraç eden bir şirket olmak istedikle­rini belirten Geyik, “2026’da yurt dışı ciromuzun yurt içi ciroyu geçmesini hedefliyoruz” ifadele­rini kullandı. Şirketin ihracatta­ki öncelikli bölgesi ise Kuzey Af­rika ve Ortadoğu olacak.

Dijital dönüşümde duvardan duvara hizmet

Müşterilerine sundukları hizmetlerde “terzi modeli” kullandıklarını ifade eden Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmaya özel çözümler üreterek bir çözüm geliştiriyoruz. Dijital dönüşümde kurumların ‘duvardan duvara’ yanındayız. Müşterilerin ihtiyacını desteklemek için Link Akademi diye bir yapı oluşturduk. Link Akademi çatısı altında danışman akademisyenlerimiz aracılığıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna destek olacak bir eğitim platformu oluşturduk. Bu platformla hem kurumsal hem de sektörel fayda sağlamayı hedefliyoruz.”