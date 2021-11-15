Linktera, teknoloji ihracatıyla ciroyu iki katına çıkaracak

Dijital dönüşüm süreçlerinde firmalara küresel standartlarda ürün ve proje danışmanlığı, sistem entegrasyonu ve uçtan uca proje yönetimi hizmetleri sunan Linktera, yurt dışında müşteri ve servis alanlarını genişleterek cirosunu artırmayı planlıyor.

Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy, 2021 yılında ‘parmak izimizi bıraktığımız adımlar’ konseptiyle birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bu yıl yurt içinde ve dışında yeni müşterileri portföylerine kattıklarını aktaran Aksoy, “Ülke içinde Garanti Teknoloji, Halkbank, Temsa, Coca-Cola İçecek, Omsan gibi dev kurumlara ilk defa hizmet vermeye başlarken; yurtdışında Polonya-Credit Agricole, Kosova-TEB ve İtalya – Roche Global ile çalışmaya başladık. Diğer yandan SAS ile devam eden iş ortaklığımızı bölgesel seviyeye taşıdık ve veri görselleştirmesi alanında dünya lideri olan Denodo ile yeni bölgesel partnerlik kurduk. Dubai ofisimiz aracılığıyla da yakın zamanda Ortadoğu’da yeni projelerimize başlıyoruz. Parmak izlerimizi dokunduğumuz her yere bırakmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İş ortaklıklarıyla büyümeye devam edeceğiz”

Gelecek yıl iş ortaklarıyla birlikte büyümeye devam edeceğini belirten Taşkın Osman Aksoy, şunları söyledi: “Alanında özelleşmenin ve uzmanlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Linktera ortak vizyona sahip uluslararası firmalar ve yerel girişimlerle iş ortaklıkları geliştiriyor ya da şirket alımları ve ortak şirket kuruluşlarıyla ilgileniyoruz. Bu vizyonla iş ortaklarımızın yazılımlarının kurulum, bakım ve destek hizmetlerini ele almak için Sade Yazılım ile ortak kurduğumuz DETERA benzeri örnekleri genişletmeyi ve kattığımız değeri arttırmayı hedefliyoruz. Dubai ofisimiz de 2020 sonunda faaliyetlerine başladı. Benzer şekilde kurduğumuz diğer iş ortaklıkları üzerinden de bölgedeki faaliyetlerimizi arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine bu iş ortaklıklarının sağladığı teknoloji platformlarıyla LinkteraLABS altında geliştirdiğimiz ürünleri de birleştirerek bölge açılımımıza hız kazandırmayı planlıyoruz. 2022 yılında yurt dışında genişleteceğimiz müşteri ve servis alanlarıyla ciromuzu da en az iki kat artırmayı hedefliyoruz. Yeni ürünler geliştirerek analitik ve ödeme sistemlerini öne çıkartacağız ve sektörde ses getirecek yeni çözümlerle geleceği dönüştürmeye devam edeceğiz.”