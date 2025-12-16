Lipton, yaş çay işleme operasyonlarını Öz-Gür Çay’a devretti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin operasyonel iş modelini güçlendirmeye yönelik bu stratejik devir, Lipton'un inovasyon, harmanlama ve tüketicilere en iyi çayları sunma odağını artırarak Türkiye'deki iş modelini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LIPTON Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine, Türkiye'deki çay uzmanlıklarına odaklanmaya devam ettiklerini ve yaş çay tedariki ve işleme yaklaşımlarını da geliştirdiklerini belirtti.

Lipton'un artık işlenmiş siyah çay tedarikinde bölgedeki güvenilir tedarikçilerden, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun Türkiye'nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacağını vurgulayan Laine, devir işlemlerinin ardından bölgedeki çay alım operasyonlarını planlandıkları şekilde Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret AŞ çatısı altında sürdürüleceğini aktardı.

Geçen faaliyete başlayan ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olan Sakarya tesislerinde, bölgeden satın aldıkları çayı nihai ürünlere dönüştürmeye devam edeceklerini belirten Laine, şöyle devam etti:

"LIPTON Teas and Infusions, Türkiye'deki çay sektörünün gelişimine katkı sağlayan, daha esnek ve geleceğe uyumlu bir iş modeli yaratmayı hedefleyen yatırımlarına devam etmektedir. Bu yaklaşım hem insanlara hem de gezegene fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır."

"Pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma özelliğimizi perçinlemiş bulunuyoruz"

Öz-Gür Çay Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Öztürk de devrin sektör açısından önemine dikkati çekerek, sektör için heyecan verici bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Öztürk, Türkiye'nin çay endüstrisinde uzun yıllara dayanan birikime sahip şirketlerinin, LIPTON Teas and Infusions ile kalite ve güvenilirlik konularında yıllardır ortak değerler paylaştığını ifade ederek, "Bu adımı, büyüme stratejimizle uyumlu ve sektörün gelişimine daha güçlü katkı sağlamamıza imkan veren önemli bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür çayın kurulduğu 1988'den bu yana üretim, paketleme ve ithalat alanlarında hızla büyüyen ve sektörün önemli markalarından biri haline geldiğine değinen Öztürk, LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı tesislerini bünyelerine katmalarını Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'nin pazar hedefleri ve yerli üretime katkı misyonu açısından önemli bir adım olduğunu da belirtti.

Öztürk, "Ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için üretim kapasitemizi genişletiyoruz. Yeni satın alma işlemleri sayesinde pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma özelliğimizi perçinlemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.