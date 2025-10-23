Liseli gençler, 100 adet 'Afet Bisikleti' üretecek

Sevilay ÇOBAN

Projenin tanıtım toplantısında konuşan ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, sadece ürettikleri ürünlerle değil, toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlama misyonunu yerine getirdiklerini belirterek, “Ülkemizde sağlıklı ve hareketli yaşama öncülük etmek amacıyla ETİ Sarı Bisiklet’e 11 yılda 7 milyon dolar kaynak aktardık. Bildiğiniz üzere, ETİ olarak 2023 yılında bir afet bisküvisi geliştirdik.

Tıpkı afet bisküvisi gibi, Afet Bisikleti projesi de bu sorumluluk bilincimizden doğdu. Bu sene, afetlerden maddi ve manevi olarak büyük zarar gören ülkemizde afet sonrası yardım çalışmalarına destek vermeyi amaçlayan ‘Afet Bisikleti’ açılımımızla karşınızdayız. Proje kapsamında üretilecek 100 bisikletin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.” dedi.

“Hayat kurtaracak bir proje”

Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent ise söze Hatay depremindeki deneyimlerini anlatarak başladı. Deprem bölgesine ulaşmaya çalışan ekiplerin ya da depremzede yakınlarının araçlarını yollara park etmeleri nedeniyle ulaşımda ve etkili müdahalede gecikmeler yaşadıklarını belirten Levent, “O dönem ekiplerimiz yıkıntılar nedeniyle girilemeyen sokaklara gıda ve su taşımaya çalışırken çok zorlandı. İşte bu projeyle insanların hayatlarını kurtarabilecek önemli bir adım daha atılmış oluyor. Bu proje sayesinde gönüllülerimiz afet durumlarında daha etkin görev alacak, temel ihtiyaçların ulaştırılmasından saha gözlemlerine kadar pek çok süreci kolaylaştıracak.” diye konuştu.

Aktif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Serter, şunları söyledi: “Afet koşulları için özel olarak tasarlanan bu bisikletler, zorlu arazilerde güvenli ve dayanıklı bir sürüş deneyimi sunacak. Zırhlı ve delinmeye karşı dirençli lastikler, hibrit destekli üç sürüş modu, uzun menzil kapasitesi ve modüler taşıma üniteleriyle gönüllülerin sahada daha etkin hareket etmesini sağlayacak."

Zırhlı ve dişli lastikler

Afet Bisikleti projesi kapsamında özel donanımlara sahip bisikletler üretilecek. Bisikletlerin üretimi geçtiğimiz sene ETİ Sarı Bisiklet öncülüğünde Bisiklet Montajı ve Mekanikerliği dersinin başladığı Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 40 öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. Afet bisikleti, enkaz, toprak ve asfalt gibi farklı yüzeylerde kullanım için geniş ve dişli tekerleklere sahip olacak.

Patlamaya dayanıklı, zırhlı ve dişli lastikler zorlu arazi koşullarında bisikletin performansını artıracak. Ön ve arka taşıma ünitelerine bölünmüş olarak azami 15 kg yük taşıması öngörülen bisikletin gövdesinde alüminyum kullanılacak. Pedala destek olan hibrit bir sistemle elektrikli destek sağlanacak. Afet bisikletlerinin kullanımı için her bölgede yetkin bisikletçiler Aktif Yaşam Derneği tarafından eğitilecek. Bisikletler Ahbap ana depolarında ve 7 bölgenin stratejik illerinde valiliklerin afet depolarında saklanacak. Afet durumunda en yakın illerde bulunan bisikletler yardım tırlarıyla bölgeye gönderilecek.