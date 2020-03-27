Liseliler salgın günlerinde bilime devam dedi

27 Mart 2020

Türkiye’nin en köklü liselerinden İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) öğrencileri, uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte hem küçük kardeşleri hem de genç arkadaşları için bilim dolu iki projeyi hayata geçirdi. Robotik Kulübü ACI FRC’nin (FIRST Robotics Competition) öğrencileri; bir yandan korona virüs önlemleri nedeniyle evde olan minik kardeşleri için herkesin erişimine açık ailecek yapılabilecek deney videoları paylaşırken, bir yandan da Türkiye’deki tüm genç arkadaşlarına yönelik canlı eğitim videolarıyla eğitim veriyorlar.

Ailecek deney zamanı

ACI FRC Kulübü öğrencileri, “bilgi paylaştıkça çoğalır” diyerek, korona virüs nedeniyle okula gidemeyip evinde kalan küçük öğrenciler için “Aile-Çocuk Bilim Günleri Projesi” başlattı. Proje kapsamında ACI öğrencileri, küçük arkadaşlarının evde kalırken aynı zamanda eğlenerek öğrenmeye devam etmeleri için deney videoları çekerek, youtube üzerinden paylaşıyor. Çocuklar hiç dışarı çıkmalarına gerek kalmadan, evde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle videoları izleyerek deneyleri yapabiliyor.

Bir bardak su, biraz da tuz

Böylece minik öğrenciler, “kardeşlerimiz evdeyken aileleriyle, bilimle ve kaliteli zaman geçirsinler” istiyoruz diyen ACI öğrencilerinin deneyleri eşliğinde yağmurun nasıl oluştuğunu ya da suyun kaldırma kuvvetini uygulamalı olarak öğrenmiş oluyor. Deneyler için bardak, su, tuz, makas, soda, kaşık, yumurta gibi evlerde kolaylıkla bulunan malzemeler yeterli oluyor.

Lisesilerden canlı ders

Öte yandan öğrencilerin evde geçirdiği bu dönemi yeni şeyler öğrenmek, farklı ilgi alanları edinmek için bir fırsata dönüştürmek isteyen ACI öğrencileri, Türkiye’deki tüm genç arkadaşlarına canlı “dersler” veriyor. FRC ve Programlama Kulübü’nde bulunan öğrenciler, üç hafta boyunca, Microsoft Teams üzerinden deneyim ve bilgilerini Türkiye’de bu konuyla ilgilenen arkadaşlarıyla paylaşacak. Öğrenciler tarafından canlı yayınlanan eğitimler için her gün farklı bir öğrenci kamera karşısına geçip arkadaşlarına ders anlatıyar. ACI FRC Kulübü tarafından hazırlanan programda; Python ile programlama, Java ile programlama, Unity ile oyun geliştirme, Scratch ile oyun geliştirme, P5 ile Javascript öğrenme, mekanik sistemler eğitimi, solidworks kullanarak endüstriyel tasarım, robotik sistemler gibi konular bulunuyor. Bu eğitimlere katılmak isteyenler, team6988.com adresine girip eğitim takvimini indirebiliyor ve canlı eğitim saatinde eğitim altındaki linke tıklamaları yeterli oluyor.