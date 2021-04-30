Literatür Kimya, savunma ve havacılığa ağırlık verecek

Filiz SONMAZ



BALIKESİR - Otomotivden, elektrik, inşaat ve gıdaya birçok sektöre kompozit yarı mamul ürün tasarlayıp üreten Literatür Kimya’nın hedefinde savunma ve havacılık sektörü var. Literatür Kimya kurucu ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Özlem Ural, "Mevcut alanlarımız dışında, savunma ve havacılık sektörüne odaklanmak istiyoruz" dedi. Ural, taşımacılık ve ulaştırma sektörlerinde, malzemenin hafiflemesinin önemli olduğunu belirterek, bu alanda kompozit ürünlerin öne çıktığına işaret etti.

Ural, metallerin yüksek yoğunluğuna alternatif olan ve kullanıldığı ürünü hafifleten kompozitin, “Bu nedenle, daha ekonomik operasyon için hafiflemeye ihtiyacı olan ağır ticari araçlar ve otomotivde kompozitin tercih ediliyor. Uzay, havacılık, savunma sanayii gibi alanlarda da stratejik bir ürün. Biz de yeni dönemde savunam ve havacılık sektörüne yönelik üretime daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu nedenle yılın 3’üncü çeyreğinde karbon elyafta kapasiteyi artıracağız” diye konuştu.

“Hammadde sıkıntısını alternatif ürünlerle aştık”

Pandemiden dolayı tüm dünyada bir hammadde sıkıntısı bulunduğuna dikkat çeken Ural, özellikle plastik ve metal sektöründe yaşanan temin, termin ve fiyat konularındaki problemleri alternatif kompozit SMC & BMC hammaddesi ile formülleri tasarlayarak aştıklarını söyledi.

Ural, 2019 yılında karbon elyaf ile SMC üretimine başladıklarını hatırlatarak, “Aynı sektörde hizmet veren firmalara da konuyla ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptık” dedi. Karbon elyaf pazarının 2029 yılında 13.3 milyar dolara çıkmasının beklendiğini belirten Ural, bu bilgilendirmelerde de, Türkiye’deki hammadde üreticilerinin klasik şehir mobilyaları dışında, bu sektöre göz atması gerektiğini ve gelişen teknoloji ile yenilikçi malzemelerin çalışmalarına başlanması gerektiğini aktardıklarını vurguladı.

“Ağır ticari araçlar için ithal ikamesi ürüne onay bekliyoruz”

Literatür Kimya’yı 2003 yılında kardeşi Özgür Sönmez ile birlikte, sektördeki ihtiyacı görerek kurduklarını belirten Özlem Ural, hizmet verdikleri çok sayıda sektör bulunduğunu, bunlar arasında otomotiv, elektrik, inşaat ve gıdanın öne çıktığını belirtti. Ural, ağırlığın otomotiv sektöründe olması nedeniyle, yeni bir belgelendirme için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, ağır ticari araçlar ve otobüsler için gövde parçalarında kullanılan ithal ürünlerin ikamesi için çalışmaları tamamladıklarını ve müşteri onaylarını beklediklerini aktaran Ural, “Bu ürünle ithalatın önünü kesmek istiyoruz. Literatür Kimya’yı, ihracattan çok iç piyasada güçlendiriyoruz” dedi.