Lithium Miner Almanya’da haddehane kuracak

Kanadalı Rock Tech Lithium Inc., Almanya'da bir lityum rafinerisi kurmak için 400 milyon dolar toplamayı planlıyor. Şirketin, Avrupa'nın yerel bir elektrikli araç aküsü endüstrisi yaratma girişimine yatırım yapan Peter Thiel dahil milyarderlerden destek aldığı duyuruldu.

Şirketin, yatırımcılarla ileri aşamada görüşmelerde bulunduğu ve Brandenburg ve Saksonya-Anhalt bölgelerini haddehane tesisi için olası yerler olarak gördüğü belirtildi.

Avrupa'nın bu yıl en büyük elektrikli araç piyasası olarak Çin'i geçmesi ve Asyalı batarya üreticilerine olan bağımlılığı azaltmak için altyapı ve yerel tedarik zincirlerine yatırım yapması bekleniyor.