Little Caesars, bu yıl yüzde 25 büyüme hedefliyor

Yeni şube yatırımlarıyla hizmet verdiği nokta sayını her geçen yıl artıran Little Caesars Türkiye, geçen yıl aştığı 13 yeni restoran ile şube sayısını ise 92’ye çıkardı. Aynı şekilde yılı 2019'a göre, yüzde 29 satış artışıyla kapatan marka, pandemiyle anılan 2020'de 5 milyon pizzayı tüketiciye ulaştırdı.

Little Caesars, geçen sene yakaladığı başarı rakamlarının yanı sıra pizzaseverlerin tercihlerini de açıkladı. Markanın en çok tüketilen ve erkek tüketiciler tararfından da en çok tercih edilen pizzası “10 Malzemeli Çok Karışık”, kadınlar tarafından en sevilen pizzası; “Sebzeli ve Peynirli İnce Akdeniz”, pizza kategorisi dışında en çok talep gören ürünü ise “Sufle ve Sezar Et Döner” oldu.

“Hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik”

2021'de Antalya, Edirne, İzmir ve Tekirdağ’ı da şube ağına ekleyek daha çok kişiye ulaşmak istediklerini söyleyen Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, yıla 15 yeni şube hedefiyle girdiklerini, ayrıca İstanbul ve Ankara’da da büyümeye devam edecekleri aktardı. Arıduru, bu yıl için satışlara ilişkin büyüme hedeflerinin ise yüzde 25 olduğunu bildirdi.

“2020’de salgının yurdumuzda aktif olması ile pizzaseverler tüketim davranışları konusunda kararsızlık yaşadı" diyen Arıduru, ilk günlerde tüm markalarda olduğu gibi bir durgunluk yaşadıklarını, bu nedenle satışlarda yüzde 30’luk bir düşüş gözlemlediklerini bildirdi. Çünkü satışlarının yüzde 25-30’luk kısmını oluşturan "gel-al sipariş" ve "restoranda yemek" servisinin devre dışı kaldığını belirten Arıduru, "Bu dönemde çok hızlı kararlar alarak hali hazırdaki yüksek hijyen standartlarımızı pandemiye adapte ederek gündeme getirdik, ‘sıfır temas’ yani temassız teslimat politikasını ilk uygulamaya alan marka olduk. Yeni ürünler çıkardık. Menümüze daha önce eklediğimiz Sezar Et Döner pandeminin yıldızı oldu. Hassasiyet gösterdiğimiz tüm bu noktalar ve ek tedbirlerle kısa sürede paket serviste tekrar yükselişe geçtik. Bu çıkış ile birlikte yaşanan düşüşü hızla kapattık ve yılı yüzde 25 satış artış hedefi ile kapatmayı hedeflerken yüzde 29 satış artışı ile kapattık.” diye konuştu.

Sürecin başından itibaren yönetim, pazarlama ve operasyon alanlarında standart uygulamalarının yanında yeni uygulamaları da hayata geçirdiklerini anlatan Arıduru, "Çalışanlarımız ve franchisee’lerimiz için gerekli önlemlerimizi aldık ve onlara tüm süreçlerde rehberlik ettik. Düzenli yaptığımız online görüşmeler sayesinde saha hakkında bilgi sahibi olup, hızlı kararlar alarak uygulamaya geçirdik. Yurtiçinde de tüketicimiz yanında yatırımcının da ilgisini çektik. Sonuçta 2020’de 13 yeni şube açılışı gerçekleştirdik ve hedeflerimizi büyük bir başarıyla tamamladık.” dedi.

Dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’u espora

Geçen yıl geçekleştirdikleri dijital çalışmalara da değinen Banu Arıduru, dijital pazarlama bütçelerinin yüzde 30’unu espora ayırdıklarını söyledi. Son dönemde dijital alanda yaptıkları yatırımlar ile kampanyalarının olumlu geri dönüşler aldığını belirten Arıduru, şunları kaydetti: "Yaptığımız araştırmalarda pizzanın insanları bir araya getiren etkisinin espor ile birleştiğini gördük ve bu alanda yatırımlar yapmaya karar verdik. Türkiye’deki iki resmi ligden biri olan ve her yıl iki sezon olarak düzenlenen Zula Süper Lig’e 5. ve 6. sezonda resmi yiyecek sponsoru olduk. İşbirliği kapsamında birçok kampanya ve kurumumuzun adının verildiği ‘Little Caesars Cup’ turnuvası düzenlendi. Ayrıca Zula ile hayata geçirdiğimiz Little Caesars Hava Takviyesi Kampanyamızla da dijital bir oyunun içerisine entegrasyon sağlayan Türkiye’deki ilk markalardan biri olduk. 2021’de ise dünyanın en büyük espor takımı ünvanını da elinde bulunduran İstanbul Wildcats’in resmi yiyecek sponsoru olduk. Hedef kitlelelerimizin fazlasıyla örtüştüğü espora yatırıma devam edeceğiz.”