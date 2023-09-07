Little Caesars Pizza’dan 5 yılda 600 şube hedefi

SEVİLAY ÇOBAN

Eve servis siparişlerde de dip fiyat politikası uygulamayı içeren yeni fiyat stratejisinin öncelikli amacını “herkesin en lezzetli pizzayı hızlı ve en iyi fiyata yemesi” olarak açıklayan Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO’su Banu Arıduru, markanın Türkiye hikayesini yeniden yazmayı hedeflediklerini söyledi. Arıduru, “Tüketici alışkanlıklarına yönelik analizlerimiz sonucunda GelAl servis stratejimizi değiştirdik. Müşterinin siparişini şubeden alması büyük bir maliyet avantajı getiriyor ve biz bu avantajın neredeyse tamamını müşterilerimize yansıtıyoruz” dedi.

"Franchise'a yoğun talep öngörüyoruz"

Arıduru, şu anda 120 olan şube sayısının 2025 sonunda 300’e çıkarmayı, beş yıl içinde 600 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Little Caesars olarak yüzde 80 oranında franchise operasyonu yürütüyoruz. Little Caesars Türkiye’nin her şey dahil şube açma yatırım maliyeti; anahtar teslim 2 milyon 100 bin TL + KDV. İşletmeciler yatırımlarını yaklaşık iki buçuk yılda geri alabiliyorlar. Yeni dönemde de yoğun bir franchise talebi öngörüyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 99,9 yerli ürün kullanıyoruz”

Banu Arıduru, Little Caesars Türkiye’nin yerli üreticileri desteklediğini dile getirerek, “Çok uzun süredir ürünlerimizde kullanılan hammaddelerin yüzde 99,9’unu yerli üreticilerden temin ediyoruz. Hem üreticiyi kollayacak hem de esas ürünü üreten köydeki kişiyi koruyacak döngüyü sağlamazsak bizim hammadde sürekliliğini yaratmamız mümkün değil. Hem seçtiğimiz iş ortaklarımıza dikkat ediyoruz hem de onların gerçekten işlerini sürdürülebilir bir şekilde yapmaları için destek oluyoruz” ifadesini kullandı.

“Dijital dönüşüm yatırımımız 2,5 milyon dolar”

Arıduru, son 2 senede dijital dönüşüm ve yeni satış kanallarına anlık entegrasyon sağlayan 2,5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiğini ve 2023'te satışların yüzde 75’inin dijitalden geldiğini söyledi. Her kanaldan gelen şikayetlere geri dönüş ve çözüm süresinin de 4 dakikaya düştüğünü belirtti.

Küresel pizza pazarı hız kesmiyor

Banu Arıduru’nun verdiği bilgilere göre; dünya pizza pazarının 2022’den 2027’ye yüzde 86 oranında büyümesi bekleniyor. 2022’de fast food pazarında yüzde 27 olan pizza payının 2027’de yüzde 42 olacağı tahmin ediliyor. Arıduru, Türkiye’nin de bu büyüme ivmesini yakalayacağını belirterek, “Euromonitor ve Deloitte verilerine göre; Restoranda yeme içme alışkanlıkları pandemi öncesi yüzde 70 iken, pandemide yüzde 43’e kadar indi ve bugün yüzde 55’e yükseldi” açıklamasında bulundu.