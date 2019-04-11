Little Caesars Türkiye’ye uluslararası iki ödül birden

11 Nisan 2019

Little Caesars Türkiye Mobil Uygulamaları (iOS - Android), Horizon Interactive Awards Mobil Uygulamalar - Perakende / Alışveriş Kategorisi’nde Gümüş, kurumun yeni web sitesi ise Horizon Interactive Awards Websiteleri - Restoran / Gıda Sanayii Kategorisi’nde Bronz ödüle layık görüldü.

Little Caesars Türkiye, son 17 yıldır 40’dan fazla ülkenin katılım gösterdiği, 10 binden fazla başvurunun yarıştığı, en prestijli global organizasyonlardan biri olan Horizon Interactive Awards’tan iki ödülle döndü.

Dünyanın en iyi web sitelerinin, videolarının, çevrimiçi reklamcılık örneklerinin ve mobil uygulamaların değerlendirildiği yarışma kapsamında; Little Caesars’ın 2018 yılında yenilediği web sitesi ve mobil aplikasyonu ödüle layık görüldü.

Little Caesars Türkiye Mobil Uygulamaları (iOS - Android), Horizon Interactive Awards Mobil Uygulamalar - Perakende / Alışveriş Kategorisi’nde Gümüş, kurumun yeni web sitesi ise Horizon Interactive Awards Websiteleri - Restoran / Gıda Sanayii Kategorisi’nde Bronz Ödül kazandı. Hem web site hem de aplikasyonda sipariş ve restoran yönetim sistemine entegre edilen yeni arayüz, Little Caesars Türkiye’nin Dijital Ajansı Clockwork tarafından hazırlandı.

“2 milyon TL tutarında teknoloji yatırımı yaptık”

Geçen sene pazarlama faaliyetlerinde dijital dünyaya odaklandıklarını ve bu amaçla kurum içinde yeni bir dijital dönüşüm başlattıklarını anlatan Little Caesars Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, “2018’de tamamen kurumsal dijital dönüşüme odaklanarak bu alana 2 milyon TL civarında önemli bir yatırım yaptık. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek dijital dönüşümümüzü tamamladık. Yaptığımız çalışmaların bir neticesi olan bu değerli ödülleri kazanmak bizim için mutluluk verici. Horizon Interactive Awards’ta kazananlar; multimedya, grafik tasarım, reklamcılık ve pazarlama kökenli endüstri profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Yarışmada aday siteler, tasarım, yaratıcılık, teknik, mesaj, kullanıcı kolaylığı ve verimlilik kriterlerine göre değerlendiriliyor. Interaktif medya endüstrisinde uluslararası alanda isim yapmış profesyonellerden oluşan Horizon Interactive Awards jürisi, katılımcıları detaylı bir incelemeye tabi tutuyor. İki farklı kategoride ödül almış olmaktan dolayı gururluyuz. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yaptıkları teknoloji yatırımları sayesinde satış anlamında da önemli bir başarı yakaladıklarını anlatan Çiftçioğlu, “Web sitemizi ve aplikasyonumuzu güçlü bir teknolojik altyapı ve modern bir tasarımla yeniledik. Yeni otomasyon programımıza geçiş ile Buluttan çalışmaya başladık. Data Mining – Müşteri Tekilleme ile datamızı temizledik. Yemek Sepeti Entegrasyonu ile hayatımızı kolaylaştırdık. Web ve Mobil Site Yenileme ve Kurulumlarını tamamladık.100.000’den fazla müşterimize callback ile ulaştık. Pazarlamada dijitale ağırlık verdik. Kazandığımız ödüller bu konuda yapacağımız yeni çalışmalar için azmimizi artırıyor” dedi.