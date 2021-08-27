Little Caesars, yılı 110 şube ile tamamlamayı hedefliyor

Pandemi etkisindeki 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 29 satış artışı sağlayan ve 2021'in ilk 6 ayında da yüzde 40'ın üzerinde büyüyen Little Caesars, Sakarya'daki üçüncü şubesini Karasu'da açtı. Böylece Little Caesars'ın Türkiye operasyonu Sakarya - Karasu ile birlikte 16 kentte 97 şubeye ulaşmış oldu.

Franchise ağırlıklı büyüme sürecek

Türkiye'de 1996'dan bu yana Çelebi Holding güvencesi altında faaliyet gösteren Little Caesars'ın girişimciler için cazip ve güvenli bir yatırım ortamı sunduğunu belirte Çelebi Holding Gıda A.Ş ve Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, markanın franchise odaklı büyümesini sürdüreceğini söyledi.

Karasu ile Sakarya'da üç, yurt genelinde ise 16 kentte 97 şubeye ulaştıklarını bildiren Arıduru, “2021'i 110 şubeyle tamamlama hedefimiz var. Geri dönüşü 36 ay olan Little Caesars şubelerinin yatırım bedeli 850 bin TL+KDV olarak gerçekleşiyor. Little Caesars iş potansiyeliyle olduğu kadar, Türkiye yeme-içme kategorisinin çok üzerinde olan 53'lük NPS puanıyla da çok değerli bir yatırım. Kendi işini yapmak veya mevcut işinin yanı sıra farklı sektörlere adım atmak isteyen girişimcileri yarattığımız değerin ortağı olmaya davet ediyoruz. Kurumsal vizyonumuzla ve değerlerimizle paralel büyüyeceğimiz girişimci adaylarıyla kazan kazan yaklaşımıyla fayda yaratmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüm büyümeyi hızlandırıyor

Little Caesars'ın odağında şube sayısı ve rakamsal büyümenin yanında dijitalleşmenin de yer aldığını kaydeden Banu Arıduru, hem globalde hem de lokalde dijital dönüşüm çalışmalarına pandemi öncesinde başladıklarını aktardı.

Özellikle pandemi döneminde gerçekleştirdikleri dijitalleşme yatırımlarının büyük faydasını gördüklerini söyleyen Arıduru, “Pazarlamada da dijitale önem veriyoruz. Öyle ki 2020'de pazarlama bütçemizin yüzde 60'ını dijital reklamlar ve kampanyalarımız oluşturdu. Başta espor olmak üzere bu alanda pek çok değerli proje ve sponsorluk çalışması yaptık. Tüm bu sponsorluklar ve içeriği samimi ve müşteriye fayda sağlayan dijital çalışmalarımızla son bir yılda pek çok ödül kazanarak markamıza olan güveni tazeledik." dedi.