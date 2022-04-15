Litvanyalılar Türkiye sezonunu açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

Litvanya’nın başkenti Vilnius’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleşti. TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na, Vilnius’dan gelen Get Jet ve Avion Express Havayollarına ait Airbus A-320 tipi uçaklar su takıyla karşılandı.

Dün gerçekleşen seferlerle 365 yolcu Alanya’ya geldi. Get Jet sezon boyunca salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç gün, Avion Express ise perşembe günleri Gazipaşa Vilnius arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Genel Müdürü Yiğit Laçin, “Sezonun Vilnius’tan gelen ilk uçuşlarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sezon bölgeden havalimanımıza 224 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz. Pandeminin etkilerinin giderek azalmasıyla, 2021’de hareketlenen dış hat uçuşlarımızın bu sene artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz.” şeklinde konuştu.