Liva Enerji’den, enerji depolama hamlesi

Güneş DOĞDU SOYLU

Kurulumunu üstlendikleri her projeyi, enerjide dışa bağımlı­lığı azaltma yolunda birer adım olarak gördüğünü belirten Li­va Enerji Yönetim Kurulu Üye­si Metin Uzer, “Enerji ihtiyacı­nı yenilenebilir kaynaklarından karşılamak amacıyla, yüksek ka­liteli güneş enerjisi çözümleri sunarak, inovasyon, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyo­ruz” dedi.

200’e yakın tesisi GES’le bu­luşturduklarını, Gaziantep 5. OSB’de 6 bin 500 metrekare ka­palı alana sahip yeni binaların­da hizmet verdiğini söyleyen Uzer, “Güneş Enerji Santralle­ri’nin (GES) EPC (Mühendis­lik-Tedarik-Kurulum) hizmeti alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak, enerji sektörünün gele­ceğini şekillendiren önemli bir rol üstlenen Liva Enerji, Ener­ji Depolama Sistemleri Derne­ği (EDSİS)'nin kurucu üyelerin­den biri olarak, enerji depolama sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor” diye konuştu.

Liva Enerji, EDSİS’in kurucu üyesi

Türkiye'nin enerji depolama potansiyelini keşfetmek ve sek­törün gelişmesine katkıda bu­lunmak amacıyla kurulmuş olan EDSİS’in enerji depolama üre­timini, teknoloji geliştirmeyi ve sistemlerin uygulanmasını ger­çekleştiren tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladığına vurgu yapan Uzer, “EDSİS'in 16 kurucu üyesi arasında Liva Ener­ji de yer alıyor ve bu üyelik, şir­ketin enerji depolama alanında­ki vizyonunu ve geleceğe yönelik hedeflerini güçlendiriyor.

Liva Enerji'nin EDSİS üyeliği, şirke­tin enerji depolama sistemleri alanında daha aktif bir rol alma­sına ve sektörün gelişimine daha fazla katkıda bulunmasına ola­nak tanıyacak ve şirketin ülkemi­zin enerji bağımsızlığını artırma hedefine de önemli bir katkı sağ­layacaktır” şeklinde konuştu.

Enerji depolama sistemleri enerji güvenliğini güçlendiriyor

Türkiye’nin, güneş enerjisi potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğunu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2035’te rüzgâr ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedefi olduğuna dikkat çeken Uzer, “Enerji depolama sistemleri, bu hedeflere ulaşılmasında kritik bir rol oynayacak. Depolama teknolojileri, şebeke stabilitesini artırarak yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırıyor ve enerji güvenliğini güçlendiriyor” dedi.

Liva Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uzer, son olarak fimalarının güneş enerjisi sektörünün önemli fuarlarından biri olan ve tüm sektör paydaşlarının biraraya geldiği ve önemli kazanımlar elde edildiği 10-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak SOLEREX İSTANBUL 2025 Fuarı’nda yer alacaklarını aktardı.