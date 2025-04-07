Liva Enerji’den, enerji depolama hamlesi
2018 yılında GES yatırımcısı olarak faaliyete başlayan Liva Enerji, 7 yılda ileri teknolojileri ve yenilikçi çözümleri sunarak sektörde 700 MWe referans projeye erişmiş öncü EPC firmalarından biri haline geldi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Kurulumunu üstlendikleri her projeyi, enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda birer adım olarak gördüğünü belirten Liva Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uzer, “Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarından karşılamak amacıyla, yüksek kaliteli güneş enerjisi çözümleri sunarak, inovasyon, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz” dedi.
200’e yakın tesisi GES’le buluşturduklarını, Gaziantep 5. OSB’de 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni binalarında hizmet verdiğini söyleyen Uzer, “Güneş Enerji Santralleri’nin (GES) EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) hizmeti alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak, enerji sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir rol üstlenen Liva Enerji, Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS)'nin kurucu üyelerinden biri olarak, enerji depolama sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor” diye konuştu.
Liva Enerji, EDSİS’in kurucu üyesi
Türkiye'nin enerji depolama potansiyelini keşfetmek ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan EDSİS’in enerji depolama üretimini, teknoloji geliştirmeyi ve sistemlerin uygulanmasını gerçekleştiren tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladığına vurgu yapan Uzer, “EDSİS'in 16 kurucu üyesi arasında Liva Enerji de yer alıyor ve bu üyelik, şirketin enerji depolama alanındaki vizyonunu ve geleceğe yönelik hedeflerini güçlendiriyor.
Liva Enerji'nin EDSİS üyeliği, şirketin enerji depolama sistemleri alanında daha aktif bir rol almasına ve sektörün gelişimine daha fazla katkıda bulunmasına olanak tanıyacak ve şirketin ülkemizin enerji bağımsızlığını artırma hedefine de önemli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Enerji depolama sistemleri enerji güvenliğini güçlendiriyor
Türkiye’nin, güneş enerjisi potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğunu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2035’te rüzgâr ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedefi olduğuna dikkat çeken Uzer, “Enerji depolama sistemleri, bu hedeflere ulaşılmasında kritik bir rol oynayacak. Depolama teknolojileri, şebeke stabilitesini artırarak yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırıyor ve enerji güvenliğini güçlendiriyor” dedi.
Liva Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uzer, son olarak fimalarının güneş enerjisi sektörünün önemli fuarlarından biri olan ve tüm sektör paydaşlarının biraraya geldiği ve önemli kazanımlar elde edildiği 10-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak SOLEREX İSTANBUL 2025 Fuarı’nda yer alacaklarını aktardı.