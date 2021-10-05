Lizay, 50’nci mağazasını Bursa’da açtı

Mücevher markası Lizay, yeni mağazalarla hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Türkiye’de 22 şehirde 50’ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle hizmet veren markanın mağaza yatırımlarındaki son durağı Bursa oldu.

Bursa Sur Yapı Marka AVM’de yeni konsept mağazası açan marka, sürdürülebilir gelişim anlayışıyla Türkiye genelinde 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Müşteri memnuniyetinin en önemli unsurlarından birinin çalışan memnuniyeti ve eğitimi olduğuna inanan Lizay, hem kendi hem de iş ortakları için sektörde öncü projeleri hayata geçirmek için gün sayıyor. Özellikle mağaza çalışanları için hazırlanan özel eğitimler Pırlanta Bilgisi, Müşteri Deneyimi, Satış ve İş Geliştirme gibi hayati önem taşıyan konulara odaklanıyor.