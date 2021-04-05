Lizay Pırlanta, bu yıl 20 yeni franchise mağazası açacak

Lizay Pırlanta, bir yıl önce vermeye başladığı franchise sisteminde hedef büyüttü. Yurt genelinde 45 perakende mücevher mağazasının yanı sıra 250’yi aşkın noktaya mücevher satışı yapan Lizay, bu yıl da franchise sistemiyle büyümeye devam edecek.

2021 yılı sonuna kadar Türkiye’de 20 yeni franchise mağazası açmayı hedeflediklerini bildiren Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, yurtdışı mağazalarına da yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Franchise ortaklarına kurulum öncesi lokasyon seçim desteği, ekspertiz çalışması, mimari proje desteği, personel eğitimi, IT sistem eğitimi ve IK desteği sağladıklarını anlatan Serbes, "Ayrıca sürekli destek hizmetlerimizle pırlanta ve altın servis eğitimleri, ürün tedariği ve kargolama süreci, yazılım ve sisteme uzaktan erişim desteği, sistemden sipariş etme imkanı, global reklam ve sosyal medya desteği, uluslararası sertifikalı ürün tedariği, trend ürünlerin mağazalarda bulundurulması, ürün alımlarında farklı ödeme araçlarının kullanması gibi imkanlar da sunuyoruz." şeklinde konuştu.