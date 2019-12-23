Loda Mobilya ve Arel Üniversitesi işbirliği

23 Aralık 2019

Hakan KILIÇ



Bir markanın kimliğinin tasarım olduğuna inanan Loda, tasarımlarıyla bugünün mobilya trendlerinde belirleyici bir rol üstleniyor. Bu doğrultuda yatırımları ve ARGE çalışmalarına devam eden Loda Mobilya, Arel Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Mobilya Tasarım Yarışması ile genç yeteneklerin arkasında yer alıyor.



Arel Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin katılacağı tasarım yarışması kapsamında konuşan Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak; “Öncelikle üniversite öğrencisi genç tasarımcılarımızın desteklenmesi adına yapılan bu yarışmayı çok değerli buluyor ve bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Biz Loda Mobilya olarak, her zaman tasarımın gücüne ve önceliğine inandık ve bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu anlamda tasarım kategorisinde yapılan bu yarışmaların mobilya sektörüne büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Üstelik genç neslin yenilikçi yaklaşımlarına ve cesur bakış açısına ihtiyacımız var. Türk mobilyacılığının global alanda daha görünür olmasını sağlamak için gençlerin tasarıma katacağı farkındalık ve özgün düşünce tarzının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Arel Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Mobilya Tasarım Yarışması bu anlamda hem genç yetenekler hem de sektör adına önemli bir platform yaratacak ve birçok özgün fikrin ortaya çıkmasını sağlayacak.” dedi.



Hayat verdiği koleksiyonlarla sınırların dışında bir anlayışın izini süren Loda Mobilya, bu doğrultudaki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, üniversiteli gençlerle olan iş birliklerine devam ediyor. ‘Eviniz kendinizi ifade etmenin bir yoludur’ ilkesiyle tasarıma ezber bozan bir yorum getiren Loda Mobilya’nın hedefi geleceğin tasarım anlayışına yön vermek.