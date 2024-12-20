LOGGMA, enerji yönetimini yapay zekâ ile birleştirdi

Özlem SARSIN

LOGGMA Dijital Enerji Çözümleri Kurucu Ortağı Ozan Tuncan, santral ve tesislerin yüksek hassasiyetle performans sorunlarını tespit ederek enerji yönetim ve operasyonel süreçlerini kolaylaştıran yapay zekâ tabanlı izleme platformları sunarken, dijital enerji çözümleri ile verimlilik alanında en iyi desteği sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.

Ürün yelpazelerinde Solarify, Enerify ve donanım anlamında data logger üretimi bulunduğunu belirten Tuncan sözlerine şöyle devam etti: “Güneş enerji santralleri için yapay zekâ tabanlı izleme ve operasyon yönetim platformumuz Solarify bizim amiral ürünümüzdür. Bizi rakiplerimizden ayırt eden en büyük silahımız da bize özel olan bu özellik. Onun dışında izleme ve varlık yönetimi platformunun yapması gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.

“IoT ürün geliştirdik”

Santrallerden gelen verileri almak ve bu santralleri kontrol etmek için bir IoT ürün de geliştirdiklerinin altını çizen Tuncan, “LOGGMA D-Line (data logger), enerji üretim ve tüketim noktalarındaki veri yönetimi ve izleme ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış esnek yapıda çalışan mini endüstriyel bilgisayarlardır” dedi.

“HES ve RES’te Enerify”

Solarify’ın yanı sıra enerji tüketimi ve üretim noktalarını bir araya getirerek, enerji portföylerini optimize etmeye yardımcı olan Enerify ürünleri ile HES ve RES müşterilerinin talebi ve ihtiyacını karşıladıklarını da belirten Tuncan, “Alt yapısı ve iç yapısı Solarify ile aynı sadece üst yapıda farklılıklar var. Uzaktan izleme diğer enerji santralleri, kontrol, envanter yönetimi, işlerin koordine edilmesi, operasyonların koordine edilmesi ve işin finansal tarafı yani varlık yönetimi gereği uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz” dedi.

“Yeni ürünler yolda”

Türkiye genelinde sadece güneşte 2,5 GW’a ulaştıklarını, güneşte pazar lideri olduklarını ifade eden Tuncan, global pazarda da 10 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Tuncan, “Kanada, Şili, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Macaristan, Senegal, Azerbaycan ve Irak’ta tüketim noktalarının izlemelerini yapıyoruz. Hedefimiz öncelikle AB ülkeleri ve yakın coğrafyamızda büyüyüp güçlenmek.

Yakın zamanda güneşte mahsuplaşma projesi yaptık sadece ülkemize özel. Yatırımcıların böyle bir sıkıntısı vardı. Onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. 2025 yılında da enerji depolama sistemleri ile ilgili bir ürün planlaması yapıyoruz. Bu yönde talepler almaya başladık. Piyasanın doğrudan talep etmediği ama ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüz ürünler de yapıyoruz. Güneş santrallerinin performans analizlerini yapay zekâ ile birleştirmek bizi farklı kılıyor. Hata payımız yüzde 2’dir ve bu sektörde çok iyi bir rakamdır” diye konuştu.