Login Yazılım, mobilyada dijital dönüşüme hazırlanıyor

31 Mayıs 2019

Türkiye’nin ilk iş yazılımı üreticilerinden Login Yazılım, mobilya sektöründe dijital dönüşüme hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak sektörde farkındalığın artırılması için de çalışan firma, 16 Mart’ta İnegöl’de İMOS ile birlikte Mobilya Sektöründe Dijital Dönüşüm etkinliği düzenledi. Login Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Levent Sılay, mutfak, banyo ve mobilya sektörü için özel bir uzmanlığı bulunan firmanın, mobilya sektöründe dijital dönüşüm konusuna odaklandığını belirterek, “Login Yazılım 1989 yılında Türkiye’nin ilk iş yazılımı üreticilerinden biri olarak yaşantısına başladı. 30 yıllık tarihinde 40’ın üzerinde sektörden yüzlerce firmayı dijitalleştiren araçları geliştiren firmamız yaklaşık 25 yıl önce hizmet vermeye başladığı mutfak, banyo ve mobilya sektöründe özel uzmanlığı bulunuyor” açıklaması yaptı.

"Yerli teknolojiye güven artıyor"

2018’de mutfak banyo ve mobilya sektörüne özel yapılan AR-GE çalışmaları ile birlikte olumlu bir yıl geçirdiklerini söyleyen Levent Sılay sektörel olarak dijitalleşme konusunda kararlığın artmasıyla birlikte 2019’un daha iyi geçeceğini umduğunu söyledi. Yaptıkları işi firmaları dijitalleştirip büyütmek olarak tanımlayan Sılay, “Özellikle 2019 un ikinci çeyreğinde firmalarda ciddi bir talep artışı gözlemlemekteyiz. Bu ülkemiz için memnuniyet verici bir gelişme” dedi.

Türkiye’de yerli teknolojilerin kullanılmasının itibar kaynağı haline gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Sılay; “Bu algı önümüzdeki süreçte daha da güçlenecek. Hem devletimizin hem de sanayicimizin desteği ile gelecekte çok daha büyük, çok daha güçlü bir yazılım ve bilişim sektörüne sahip olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Sektördeki en önemli konunun nitelikli insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Sılay, firmaların öncelikle insan kaynağına değer vermesi gerektiğini, yetkin kişilerden oluşan ve sürekli gelişen kadrosu ile gelecek planlaması yapmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Operasyon bazında maliyetlerin takip edilmesi gerektiğini kaydeden Sılay, “Operasyon bazında maliyetler takip edilmedikçe firmalarda yüksek getiri sağlayan süreçler, birçok zarar veren operasyonun yükünü çekmek zorunda kalıyor. Getirisi götürüsünden az olan süreçlerin farkına varılması ve bunlar üzerinde gerektiği zaman firma içi girişimcilik ruhu ile yenilikçi yöntemler bulunması ciddi bir kültür değişimini beraberinde getiriyor. BT yatırımlarının bu kültür değişiminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanıyoruz” dedi.