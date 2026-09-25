Logo Cloud, Edge ve Base sahneye çıktı

Başak Nur GÖKÇAM

Yapay zekâ yetenekleri, bulut altyapısı ve hibrit çalışma modellerini odağına alan bu dönüşüm, ön muhasebeden ERP süreçle­rine kadar tüm operasyonları daha sade, akıllı ve erişilebilir bir mimaride birleştirmeyi he­defliyor.

Bu dönüşüm ihtiyacı­na yanıt vermek amacıyla Logo Yazılım tarafından geliştirilen Logo Cloud gelişmiş bir bulut deneyimi sunarken, Logo Ed­ge ise on-premise çözümleri bulut servisleriyle destekle­yen hibrit bir yapı sağladığını duyurdu. Farklı çözümlere tek noktadan erişim imkânı tanı­yan Logo Base platformu ile birlikte, işletmelerin dijital altyapılarını tek merkezden yönetebilmeleri amaçlanıyor.

“Amacımız etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “42 yıldır dö­nüşen teknolojileri ve iş dün­yasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek tekno­loji alanındaki gelişmeleri iş­letmeler için somut değere dö­nüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çö­zümleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu yeni­liklerin merkezinde öncelikle müşteri deneyimi yer alıyor. Yapay zekâ yetkinlikleriyle ge­liştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir de­neyim sunacak şekilde zengin­leştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyo­ruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platfor­muna dönüştürürken, kulla­nıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” dedi.

Koyuncu, “Müşterilerimiz­den aldığımız geri bildirimle­ri çözümlerimizin gelişiminin önemli bir parçası olarak gö­rüyoruz. Değişen iş yapış bi­çimlerine uyum sağlayacak ye­ni fonksiyonları sürekli olarak çözümlerimize entegre ediyo­ruz. Yeni Logo Cloud ve Edge ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüme güç katan yeni ürün ailesi

Logo Yazılım; Logo Cloud, Logo Edge ve Logo Base çözümleriyle işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Yenilenen altyapısı ve modern tasarımıyla öne çıkan Logo Cloud, yapay zekâ destekli dijital danışmanı, gelişmiş mobil uygulaması ve ön muhasebe süreçlerini sadeleştiren Logo Cloud Lite paketiyle bütünleşik bir bulut ERP deneyimi sunuyor.

On-premise çözümleri hibrit bir yapıda bulut servisleriyle buluşturan Logo Edge; Tiger, Netsis ve j-Platform ürün gruplarını yeni seriler altında topluyor. Named user lisanslama modeli, online teklif toplama ve gelişmiş PaaS altyapısıyla süreçleri şeffaf ve esnek hâle getiriyor. Tüm çözümlerin giriş kapısı olan Logo Base ise kullanıcıların tek bir Logo Kimliği ile tüm uygulamalara erişmesine, kurulum ve güncellemeleri tek tıkla yönetmesine olanak tanıyor.