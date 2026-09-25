Logo Cloud, Edge ve Base sahneye çıktı
İş dünyasında verimlilik, esneklik ve bütünsel dijitalleşme beklentileri artarken, kurumsal yazılım ekosistemleri yeni nesil bir dönüşüm sürecinden geçiyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Yapay zekâ yetenekleri, bulut altyapısı ve hibrit çalışma modellerini odağına alan bu dönüşüm, ön muhasebeden ERP süreçlerine kadar tüm operasyonları daha sade, akıllı ve erişilebilir bir mimaride birleştirmeyi hedefliyor.
Bu dönüşüm ihtiyacına yanıt vermek amacıyla Logo Yazılım tarafından geliştirilen Logo Cloud gelişmiş bir bulut deneyimi sunarken, Logo Edge ise on-premise çözümleri bulut servisleriyle destekleyen hibrit bir yapı sağladığını duyurdu. Farklı çözümlere tek noktadan erişim imkânı tanıyan Logo Base platformu ile birlikte, işletmelerin dijital altyapılarını tek merkezden yönetebilmeleri amaçlanıyor.
“Amacımız etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak”
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “42 yıldır dönüşen teknolojileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek teknoloji alanındaki gelişmeleri işletmeler için somut değere dönüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu yeniliklerin merkezinde öncelikle müşteri deneyimi yer alıyor. Yapay zekâ yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” dedi.
Koyuncu, “Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri çözümlerimizin gelişiminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Değişen iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak yeni fonksiyonları sürekli olarak çözümlerimize entegre ediyoruz. Yeni Logo Cloud ve Edge ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.
Dijital dönüşüme güç katan yeni ürün ailesi
Logo Yazılım; Logo Cloud, Logo Edge ve Logo Base çözümleriyle işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Yenilenen altyapısı ve modern tasarımıyla öne çıkan Logo Cloud, yapay zekâ destekli dijital danışmanı, gelişmiş mobil uygulaması ve ön muhasebe süreçlerini sadeleştiren Logo Cloud Lite paketiyle bütünleşik bir bulut ERP deneyimi sunuyor.
On-premise çözümleri hibrit bir yapıda bulut servisleriyle buluşturan Logo Edge; Tiger, Netsis ve j-Platform ürün gruplarını yeni seriler altında topluyor. Named user lisanslama modeli, online teklif toplama ve gelişmiş PaaS altyapısıyla süreçleri şeffaf ve esnek hâle getiriyor. Tüm çözümlerin giriş kapısı olan Logo Base ise kullanıcıların tek bir Logo Kimliği ile tüm uygulamalara erişmesine, kurulum ve güncellemeleri tek tıkla yönetmesine olanak tanıyor.