Logo, insan kaynakları şirketi Peoplise’i aldı

21 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Şirket ve kurumların istihdam süreçlerini ve işe alımlarını dijital hale getiren insan kaynakları girişimi Peoplise’in yüzde 87’si satıldı. Revo Capital ve 500 İstanbul adlı yatırımcıların fonladığı Peoplise ile masaya oturan Logo Yazılım, yüzde 87’lik hisse için 1.7 milyon dolar yani 11.5 milyon TL ödedi. Geri kalan yüzde 13’lük hisse ise şirketin kurucu ve ortakları Çağatay Güney ve Doruk Molo’da kaldı.

Dev şirketlerle çalışıyor

ODTÜ Teknokent bünyesinde Ocak 2013’te faaliyetlerine başlayan Peoplise, 2016 ve 2017 yıllarında Revo Capital ve 500 İstanbul’dan yatırım aldı. 13 farklı dilde 74 kurumsal müşterisi olan şirketin hizmet portföyünde Ford, BBVA Garanti Bankası, Avis, Burger King Coca-Cola, Allianz, Renault gibi önemli markalar bulunuyor.