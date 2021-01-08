Logo İşbaşı ile dijitalleşen işletmelerin sayısı 15 kat arttı

Logo Yazılım'ın geliştirdiği web tabanlı ön muhasebe programı 'Logo İşbaşı' ile işletmeler dijitalleşmeye devam ediyor. 10 binlerce işletme sahibine internet erişimi olan her yerden hızlı ve kolayca fatura kesip müşterilerine gönderme inkanı sunan Logo İşbaşı ile gelir-gider takipleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, pandemiyle birlikte işletmelerin artan dijital dönüşüm talepleri sonrasında 2020 yılında Logo İşbaşı ile dijitalleşen işletmelerin sayısı 2019 sonuna göre 15 kat artış gösterdi.

Verilen bilgiye göre, kurumlara dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik eden Logo İşbaşı’nın ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığı sayesinde şirketler kolay ve hızlı şekilde e-faturave e-SMM’ye geçiş yapabiliyor. Mikro ve küçük işletmelerin alışkanlıklarını değiştirerek mobil çağa taşınmasında önemli rol üstlenen Logo İşbaşı, işletmelerin hızlıca e-dönüşüm süreçlerini tamamlayıp verimliliklerini artırarak iş yönetimlerini kolaylaştırıyor. Salgınla birlikte online tüketimin artmasına paralel işletmelerin dijital çözümlere olan taleplerinde de ciddi artışlar meydana getirdi.

"Kusursuz bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo İşbaşı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, Logo İşbaşı kullanan firma sayısının 2019 sonuna göre 15 kat arttığına dikkat çekti. Çakar, şunları söyeldi: "Pandemi döneminde önemi daha da artan dijital dönüşüm kapsamında ön muhasebe çözümümüzün yanı sıra şirketleri 30 dakika gibi kısa bir sürede e-faturaya geçirerek verdiğimiz hizmetle kusursuz bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu olarak tüm dünyanın etkilendiği bu salgında işletmelerin e-dönüşüm süreçlerinde Logo İşbaşı hızı ve kolaylığı ile değer katmaya çalışıyoruz. Kurulum-eğitim gerektirmeyen kullanımı ve kullanıcı dostu ara yüzüyle, cari hesap takibi, stok takibi, gelir-gider takibi gibi ön muhasebe yönetimi web sitemiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla hızlı ve kolayca gerçekleştiriliyor."