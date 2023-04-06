Logo Ventures, girişimlere 30 milyon dolarlık yatırım yapacak

2017 yılında ilk Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından biri olarak kurulan Logo Ventures, 12.6 milyon dolar büyüklüğündeki ikinci fonunu 2021’in Haziran ayında duyurdu. Fon, önümüzdeki dönemde ana yatırımcısı Logo Yazılım’ın yanına yeni katma değerli yatırımcıları da alarak fon büyüklüğünü 25-30 milyon dolar büyüklüğe çıkarmayı planlıyor.

Bu kapsamda Logo Ventures bu yıl 12, önümüzdeki iki yıl içinde ise uluslararası piyasalara teknoloji ihraç edecek 20 girişime daha yatırım yapmayı hedefliyor. Logo Ventures’un Türkiye’de, Orta ve Doğu Avrupa’da yazılım geliştiren erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yaptığını hatırlatalım.

Teknoloji ihraç edecek şirketlere odaklanıyoruz

Sundukları çözümlerle kendi sektörlerinde öncü olan şirketlere yatırım yapmaya odaklandıklarını söyleyen LOGO Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı, global pazarlara teknoloji ihraç edebilecek girişimleri de odak noktasına aldıklarını söylüyor. 2021 yıl sonundan itibaren Logo Ventures olarak toplam 11 girişime yatırım yaptıklarının altını çizen Zabcı, “2022 yılında portföy şirketlerimiz bizim yatırımlarımız dahil olmak üzere 50 milyon doları aşkın yatırım aldı.

Bu yatırım tutarının önemli bir bölümünü yabancı yatırımcılar oluşturuyor. 2023 yılında yatırım tempomuz 2022 yılına benzer olacak, mevcut portföyümüzde bulunan girişimlere devam yatırımları ile birlikte toplam 12 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu. Yazılım ve teknoloji odaklı şirketlere odaklandıklarını belirten Zabcı, bankacılık ve finansal teknolojilerin de önü çok açık bir alan olduğunu ve bu alanda gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Zabcı, “Sürdürebilirlik alanına önce çıkan yatırımlarımızdan Evreka fonun en anlamlı pozisyonları arasında ve bu yıl yeni bir yatırım turu düzenliyorlar. 2021 yılında 2.2 milyon dolar olan yatırım turunda lider yatırımcı olarak pozisyonlanmıştık” ifadelerini kullandı.