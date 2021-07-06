Logo Yazılım, girişim sermayesi fonu kuruyor

Logo Yazılım, inovasyon stratejisinin bir unsuru olması amacıyla ikinci girişim sermayesi yatırım fonunun kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

Bu amaçla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş yönetiminde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yüzde 88,63 oranında iştirak etme kararı verildiği, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için SPK başvuru sürecinin başladığı belirtildi. Yatırımcıların toplam kaynak taahhüdünün ise 12 milyon 637 bin 500 dolar olduğu ifade edildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Logo kurulacak olan Fon ile, işten işe (B2B) Servisleşme (SaaS), Dikeyleşme ve Uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, teknoloji alanında faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli yüksek, yerli ve yabancı menşeili girişim şirketlerine borç, sermaye, borç-sermaye karması ve benzer yollarla yatırım yaparak ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.