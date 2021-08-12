Logo Yazılım, ilk yarıda 120 milyon TL kâr elde etti

İş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2021 ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarıda şirket, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 45 arttırarak 317 milyon TL’ye çıkardı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 63 oranında artan şirketin net kârı ise 132 artışla 120 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin hisse başına kazancı da yüzde 80 artışla 1,89 TL oldu.

Tekrarlayan gelirlerin payını artırarak gelecek döneme ilişkin sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına alan Logo Yazılım, mikro KOBİ’lere sunduğu bulut çözümü Logo İşbaşı ile ulaştığı şirket sayısını ise 7 kat artırdı.

“Süreçlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz”

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, şirketlerin değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini dijitalleştirerek dönüştürdüğünü aktardı.

Bu dönüşümün 2021 yılında da hızlanarak devam ettiğini ve etki alanını genişlettiğini söyleyen Koyuncu, “2021 yılında da değişen koşullara çeviklikle uyum sağlıyor, hedeflerimizi sıklıkla gözden geçiriyor ve iş süreçlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla yarattığımız değer çerçevesinde tüm Logo kullanıcılarımızla etkileşimimizin kalitesini ve doğasını tanımlayan ‘müşteri deneyimi’ odağımızı geliştirerek tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz.” dedi.