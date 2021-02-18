Logo Yazılım'ın net kârı yüzde 33 artış ile 115 milyon TL’ye ulaştı

Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, 2020 finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Logo Yazılım, 2020’de satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 29 artırarak 545 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da yüzde 25 oranında artıran Logo’nun net kârı ise yüzde 33 artış göstererek 115 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise yüzde 33 oranında artarak 4,75TL oldu.

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, teknolojiye yatırımın artık gerek küçük firmaların gerek orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında gittikçe artarak yer almaya başladığını söyledi.

Şirketlerin değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek amacıyla ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini/süreçlerini dijitalleştirerek dönüştürmek durumunda kaldıklarını belirten Kyuncu, "Bu dönüşümün önümüzdeki yıl da hızlanacağını, etki alanını genişleteceğini bekliyoruz. Bu bağlamda Logo olarak üç stratejiye odaklanacağız. Bunların en önceliklisi yazılım ve teknoloji çözümlerini bir hizmet olarak sunabilmek. Yazılım sektörü sürekli, kesintisiz ve kaliteli hizmetler gerektiren bütünleyici bir değer anlayışına doğru hızla eviriliyor. Bunu hem yazılım ürünlerinin sunduğu teknolojik altyapı ve olanaklar açısından, hem de kullanıcılarımıza uçtan uca bir iş modeli ile yüksek katma değerli çözümler sunmak olarak yorumlayabiliriz. Kullandıkça öde, lisans kiralama, SaaS, bakım anlaşmaları, üyelik gelirleri ve kontör karşılığı sunulan e-servisler olarak örneklendirebileceğimiz tekrarlayan gelirlerimizin toplam gelirlerimizin içerisindeki payını istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz"

Diğer hedefini ise dikey çözüm alanlarına odaklanmak, yani belirli niş alanlarda, seçtikleri sektörlere ve/veya iş fonksiyonlarına yönelik uzmanlaşmış çözümler üretmek şeklinde sıralayan Buğra Kyuncu, ana faaliyet alanlarını oluşturan iş yazılımlarının etrafını bu türden dikey çözümler ile kuşatarak, kullanıcılara sundukları toplam faydayı artırmayı ve birbirini tamamlayan çözüm ve hizmetlerle zenginleştirmek istediklerini kaydetti.

Burada stratejik iş birliklerine de açık olan bir büyüme modelini benimsediklerini anlatan Koyuncu, "Uluslararasılaşmak ise büyüme stratejimizin üçüncü boyutu. Bugün bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya ve Hindistan’daki şirketlerimizle yurt dışı pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme, tutundurma ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ölçeğimizi daha da genişletip, bizim için fırsatlar sunabileceğini öngördüğümüz yeni pazarlara girmek ve gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.