Logosunu ve renklerini değiştiren n11 kasım ayına yeni vizyonuyla girdi

n11, e-ticaretin en yoğun dönemi olan kasım ayına yeni marka kimliğiyle giriş yaptı. Yenilenen logoda, platformun sembolü olan uğur böceği artık tepeden görünen soyut bir daire formunda yer alıyor. Yeni marka renkleri magenta ve siyah, n11’in “İşin rengi değişiyor” vizyonunu destekliyor.

Yenilenme sürecinin sadece görsel bir dönüşüm olmadığını vurgulayan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Kasım kampanyalarımızla duyurduğumuz bu dönüşüm, kullanıcılarımızı şaşırtacak birçok sürprizle devam edecek. Renkli Kasım ile başlayan bu yeni dönem, kullanıcı odaklı bir vizyonun başlangıcı” dedi.

(n11 CEO’su Nihal Dindar Akın)

35 milyon kullanıcı, 380 bin iş ortağı

n11, 35 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve 380 bini aşkın iş ortağıyla Türkiye’nin en geniş e-ticaret ekosistemlerinden birine sahip. DMSF Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden şirket, yeni yatırımlarla sektördeki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Marka kimliği değişikliğini “Renkli Kasım” kampanyalarıyla birleştiren n11, kasım boyunca yeni üyelere 500 TL hoş geldin indirimi, tüm kullanıcılara %10 UçUç Puan kazanımı ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatı sunuyor. Ayrıca farklı kategorilerde özel indirim ve kupon günleri düzenleniyor.