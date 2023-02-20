Lojistik desteğinde hareketlilik sürüyor

Doğruer Group Yönetim Kurulu Üyesi Uğuray Doğruer; “Ülkemizde yaşanan bu acı felaketten dolayı hepimiz derin üzüntü içindeyiz. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu faciadan sağ kurtulan vatandaşlarımıza yardım etmek hepimizin birincil görevi.

Bu yüzden biz de depremlerin hemen ardından Doğruer Lojistik olarak bütün imkanlarımızı ve araçlarımızı deprem bölgesine yönlendirdik. Tırlarımızı temel ihtiyaç, battaniye, çadır ve jeneratörlerle doldurduk ve bölgeye ulaştırdık. Özellikle jeneratörler şu an arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi ve iletişimin sağlıklı olabilmesi için büyük önem taşıyor. Gönüllü ekip arkadaşlarımızla beraber hem depremzedelerimize hem de buradaki arama kurtarma ekiplerimize yardımlarımızı ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.