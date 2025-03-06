Lojistik devi DHL'den kritik karar! 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Lojistik devi DHL, Almanya'da yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, 2027 yılına kadar 1 milyar eurodan fazla tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu adım, DHL'nin yıllık işletme kârındaki yüzde 7'lik azalma sonrası alındı.

DHL CEO'su Tobias Meyer, yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların zorunlu olmayacağını belirterek, bu işlemlerin yalnızca doğal iş gücü kayıpları yoluyla gerçekleşeceğini ifade etti. İşten çıkarmalar, özellikle Almanya'daki posta ve kargo biriminde yapılacak.

Lojistik sektöründe karlılıkta düşüş beklentisi

HSBC Küresel Taşımacılık ve Lojistik Araştırmaları Başkanı Parash Jain, lojistik sektöründe bu yıl kar büyümesinin yavaşlayacağını öngörüyor. Jain, firmaların maliyetlerini azaltmak zorunda kalacaklarını ve 2025'te küresel konteyner ticareti ve hava kargo taşımacılığında büyümenin yarı yarıya düşmesini beklediğini açıkladı. DHL, geçen yıl lojistik sektörünün genel performansının gerisinde kalarak yüzde 11 değer kaybetti.

P&P birimi kapanmayacak

CEO Meyer, P&P biriminin yıllardır maliyet artışları ve azalan mektup hacmi nedeniyle zorlandığını ancak bu birimi kapatma veya ayırma gibi planlarının bulunmadığını belirtti. Almanya'nın ağ düzenleyicisi tarafından onaylanan yeni pul fiyatı düzenlemelerinin de bu sorunları çözmede yetersiz kaldığı ifade edildi.

Meyer, Almanya’daki Verdi sendikasıyla yapılan yeni ücret anlaşmasının, işten çıkarmaların sebeplerinden biri olduğunu kaydetti. Bu anlaşmanın DHL'ye 2026 yılına kadar yaklaşık 360 milyon euroya mal olacağı bildirildi.

2024 ve 2025 için kar beklentileri

DHL, 2024 yılı için 5,89 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar elde etmeyi öngörüyor. Bu rakam, şirketin analist beklentisi olan 5,81 milyar euroyu aşıyor.

2025 yılı için ise DHL, işletme kârının 6 milyar euroyu aşmasını bekliyor. Ancak bu rakam, analistlerin 6,29 milyar euro olan beklentisinin altında kalıyor. DHL, bu tahminlerin ticaret politikaları veya gümrük tarifelerindeki olası değişiklikleri içermediğini açıkladı.

Hisse geri alım programı genişletiliyor

DHL, yatırımcılarına yönelik taahhüdünü sürdürüyor ve 2024 için hisse başına 1,85 euro temettü önerdi. Ayrıca, 2022 yılında başlatılan hisse geri alım programını 2 milyar euro artırarak toplamda 6 milyar euroya çıkardığını ve bu programın 2026 yılına kadar uzatılacağını duyurdu.