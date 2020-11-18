Lojistik operasyonları dijitalleştiriyor

KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin lojistik operasyon süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, hizmet alanını yaptığı yeni işbirlikleri ile genişletmeye devam ediyor. Kurulduğu 2020 Nisan ayından bu yana Türkiye’nin 81 ili ve 922 ilçesinde taşımacılık hizmeti sunan Yolda.com, dünya devi uluslararası lojistik şirketi DSV ile 13 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeni bir işbirliğine imza attı. Bu sayede Yolda.com, DSV’nin altyapısı ile Türkiye’deki hizmet ağını yurt dışına genişleterek Avrupa’ya da karayolu üzerinden lojistik hizmeti sunmaya başladı.



Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan “Kuruluşumuzdan bu yana geçen kısa sürede Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere uçtan uca dijital lojistik hizmeti sunuyoruz. Yurt içi operasyonlarda elde ettiğimiz güven ve tecrübeyi kullanarak tedarik zincirlerinin kısaldığı, ihracatın önem kazandığı günümüzde ihracatçılarımızın Avrupa’ya da açılan güvenilir kapısı olmayı hedefliyoruz. Yaşanan pandemi sürecinde ihtiyaç haline gelen esnek, parçalı ve anlık lojistik operasyonu için ihracatçılarımızın yurt içinde olduğu gibi Avrupa operasyonlarında da güvenilir iş ortağı olmaya hazırız. Bu amaçla DSV ile bir işbirliği yaptık. Türkiye içinde sunduğumuz uçtan uca lojistik hizmetimizi Avrupa’da da yaygınlaştırıyoruz. İş ortağımız DSV’nin güvenilir altyapısını kullanarak, ihracatçılarımız için kolay, güvenilir ve hızlı lojistik deneyimi sunacağız. Türkiye’deki küçük ya da orta büyüklükteki ihracatçılarımız artık Avrupa’da 16 ülkeye Yolda.com üzerinden ürünlerini ihraç edebilecek” dedi.



DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder ise “Hedefimiz önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı ihracatını tüm taşıma kollarını kullanarak, daha avantajlı maliyetler ile artırmak. Bunun yanı sıra müşterilerimizin evraksal süreçlerini de basitleştirerek, tüm e-ticaret mecralarını da desteklekleme kararı almış bulunmaktayız. Yeni yatırımlarımızla sektörün öncü ve itici gücü olacağımıza güveniyor ve heyecanlı yolculuğumuzda Yolda.com ailesine hedeflerimizde bizlere ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Bu başarılı iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını dilerim.’’ dedi.



KOBİ’ler için ihracat artık çok kolay



DSV ile yapılan işbirliği sayesinde KOBİ’ler için ihracat sürecini kolaylaştıran Yolda.com, ihracatçıların Yolda.com üzerinden istedikleri ülkeye anında fiyatlama, gönderimlerini düzenleme, takip etme ve anında raporlama yapmalarını sağlıyor. KOBİ’lerin yükleri kendi depolarından Yolda.com tarafından alınıyor, operasyonel mükemmellik anlayışıyla seçtikleri gönderim hızında Avrupa’ya iletiliyor.



Yolda.com, geliştirdiği teknoloji ve veri analitiğini, lojistik altyapı ve tedarik zinciri uzmanlığıyla birleştirerek işletmelerin lojistik operasyonlarını kolaylaştırıyor. Türkiye’de 81 il ve 922 ilçeye, Avrupa’da 16 ülkeye lojistik hizmeti sunan Yolda.com sayesinde işletmeler, tek platform üzerinden birden fazla farklı taşıma talebine anlık cevap alabiliyor. İşletmeler ayrıca kontrol paneli üzerinden taşımalarını takip edebiliyor ve Yolda.com’un sunduğu detaylı raporlama hizmetiyle lojistik operasyon performanslarını ölçebiliyorlar. İş makinesinden soğuk zincirde gönderilmesi gereken yüklere kadar lojistik hizmetinin güvenli ve verimli yürütülmesini sağlıyor.