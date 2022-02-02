Lokman Hekim Sağlık Grubu, Adatıp Kurtköy Hastanesini satın alıyor

ANKARA (DÜNYA)- Ankara merkezli Lokman Hekim Sağlık Grubu, Adatıp Kurtköy Hastanesi’nin sahibi olan Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş ile hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir ön sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada hisselerin nihai devrinin;, işletmenin halen faaliyette bulunduğu gayrimenkulün kiralanması, sözleşme şartlarında tam mutabakat ve ilgili kurum ile kuruluşlarının izin vermesi şartına bağlı olduğu kaydedildi.

Hâlen 115 yatak ruhsatı bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesi 25 bin m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte alımına yönelik durum tespit çalışmalarının tamamlanması ve gerekli izinlerin alınmasının ardından, şirketin Lokman Hekim’e devrine yönelik sözleşme imzalanacak.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, Adatıp Kurtköy Hastanesini satın alması durumunda, bugün itibarıyla sahip olduğu fiziki yatak kapasitesini yüzde 27 oranında artıracağı belirtildi. Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Lokman Hekim Grubu Ankara ve Van’ın ardından üçüncü bir ilde hastane hizmeti vermiş olacak.