Londra merkezli fon, Mersin'deki AVM'sini sattı

Bainbridge, Palm City Mersin AVM'yi Yenişehir Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne sattı.

Satış işlemi, sürece aracılık eden JLL Türkiye tarafından duyuruldu. Açıklamada, sürecin finansal detaylarına yer verilmedi.

Bu satın almadan sonra, Yenişehir Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited bölgede sahip olduğu AVM sayısını ikiye çıkardı.

2006 yılında Carrefoursa'nın 6 AVM ve hipermarket portföyünü alarak Türkiye'ye giren Londra merkezli fon Aeurium'a bağlı Bainbridge'nin portföyünde ise sadece Bursa Carrefour AVM kaldı.