Longines GMT su sporlarından ilham aldı

Spor saatler arasında bir klasik olan Hydroconquest serisi, zarif bir tasarıma ve özel Longines GMT mekanizmaya sahip yeni modellerle genişletildi. Longines'in HydroConquest serisi, 2007'de piyasaya sürülen sembolik bir koleksiyon ve ilk olarak GMT mekanizmasını kapsayan yeni modellerle genişletiliyor. Bu özellik, saatte iki farklı zaman diliminin aynı anda görüntülenmesini sağlıyor. Fonksiyonun arkasında oldukça zengin bir miras var: Longines bu özelliği, kol saatlerine 1925 gibi çok eski bir tarihte getirdi.

HydroConquest GMT, tüm gezginler için yararlı olan özelliği, ilham aldığı su altı sporları ile birleştiriyor. Modern zamanın kâşif maceracılarına ve sınırları zorlayan sporcu erkek ve kadınlara yönelik koleksiyon, şehir hayatında da eşlik ediyor. Longines, yeni nesil saatler için retro esintili tasarımı en son teknolojik gelişmelerle birleştirdi. Ayrıca 41 mm çapındaki vidalı paslanmaz çelik arka kapak yeniden tasarlandı. Silikon denge yayı ve anti-manyetik malzemelerden yapılan yenilikçi bileşenlerle donatılmış özel ve yeni bir Longines GMT kalibresi de mevcut. Manyetik alanlara karşı ISO 764 standardına göre on kat daha dayanıklı ve son derece hassas olan bu mekanizma, 72 saatlik bir güç rezervine sahip. HydroConquest GMT, ışıldayan bir kapsül ve vidalı kurma kolu ile donatılmış tek yönlü ve çentikli yeni seramik bezeliyle de öne çıkıyor. Saten ve cilalı yüzey seçenekleri ise bu yeni modellere incelik ve zarafet katıyor. Yeşil, kahverengi, siyah ve mavi gün ışığı kadranları, iki renk tonlu 24 saatlik göstergeyle geliştirildi. Yaldızlı veya gümüş cilalı ibreler ve saat göstergeleri, Super-LumiNova® kaplaması sayesinde her koşulda kolaylıkla okunabiliyor. Saat 6 ve 9 yönünde yuvarlak, saat 12 yönünde ise üçgen şekilleri bulunuyor. Saat üç pozisyonunda ise tarih göstergesi yer alıyor. Ok şeklindeki GMT göstergesi, kadran çıkartmalarının rengiyle eşleşiyor.

NATO kayış seçenekleri mevcut

30 Bar’a (300 metreye) kadar su geçirmezlik sunan HydroConquest GMT modelleri, tamamen yeniden tasarlanmış H şeklindeki baklalarıyla dikkat çeken paslanmaz çelik bir bilezikle donatıldı. Ayrıca mikro ayarlı toka da Longines'de bir ilk niteliğinde. Kadranların renklerini tamamlayan bu yeni saatler, uyum ve rahatlık için mikro ayarlı katlanır tokaya sahip mavi veya siyah kauçuk kayışla da birlikte sunuluyor. Haki yeşili veya bej renkte NATO kayış seçenekleri de mevcut.