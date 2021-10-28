Loomis Türkiye, değerli mikro kargo taşımasına odaklandı

İsveç merkezli dünyanın önde gelen nakit ve değerli eşya taşıma şirketlerinden Loomis, 2011 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başladı. Başta bankacılık, perakende ve kuyum sektörü olmak üzere 3 bine yakın firmaya hizmet verdiklerini belirten Loomis Türkiye Ülke Başkanı Yiğit Gürçay, “Pandemi sürecinde ‘mikro kargo’ olarak adlandırdığımız, e ticaret firmalarının büyük ilgi gösterdiği sigortalı küçük değerli paket taşımacılığı yükselen trend oldu. İletişimini yapmadan sadece kendi müşterilerimize duyurmamıza rağmen bir yılda 200 binin üzerinde işlem yapıldı. En çok talep de kuyumculuk sektöründen geldi. Paketler, yüzde 100 sigortalı olarak taşındıkları için maddi risk de ortadan kalkıyor” dedi.

“Dijitalleşmede hızlı yol aldık”

COVID-19 süreciyle birlikte tüm sektörlerin faaliyetlerinde değişimler yaşandığını belirten Gürçay, “Elbette ki bizde de dijitalleşme öne çıktı. Servis ve tedarikçi altyapısında oluşan sıkıntılar, iptal edilen uçuşlar gibi lojistik sorunlarımız oldu. Ancak bunlar karşısında hızlı aksiyon alarak sorunları çözümledik ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdük” dedi. ‘Akıllı lojistik’ kavramını bu dönem müşterilerinin hizmetlerine sunduklarını ifade eden Gürçay, “MyLoomis Online Müşteri portalımız ile operasyonel gönderi emirlerinin yönetilmesine ilave olarak portalımızdaki Track&Trace modülümüz ile anlık gönderi takibini sağlayabiliyoruz. Her sektör gibi 2020 bizim açımızdan da zor ama başarılı geçti” diye konuştu.

Nakit ve değerli eşya taşımada dünyanın en büyük üç firmasından biri olduklarını ifade eden Gürçay, “Avrupa ve Amerika’da ilk iki firma arasında yer alıyoruz. Türkiye pazarına 2011 yılında girdik ve operasyonlarımızı pazarın ihtiyaçlarına göre her geçen gün daha da ileriye taşıdık. İlk yıldan bu yana her yıl çift haneli büyüme rakamları ile birlikte, 2018 yılında G4S Türkiye’nin Değerli Eşya bölümünü satın alarak pazar da güçlü bir oyuncu olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

3 bin firmaya hizmet vermeye devam ediyoruz

Loomis’in ana iş kolları arasında nakit taşıma ve nakit yönetimi bulunduğunu belirten Gürçay, bu kapsamda Türkiye’nin her köşesindeki perakende mağazalarının nakit yönetimi, bankaların şube ve ATM noktalarının nakit ikmali, kasalama ve taşıma hizmetlerini üstlendiklerini söyledi. Bankacılık, perakende ve kuyum sektörleri başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerini bildiren Gürçay, “3 bine yakın firmaya çözüm sunuyoruz. Müşterilerimize has altın, gümüşlerin ve mücevherlerin efektiflerinin, nakitlerinin ve diğer kıymetli eşyalarının uluslararası ve yurtiçinde taşınması, sayılması ve kasalanması hizmetlerini veriyoruz. Ayda 350 bin servis sayısına ulaşan büyük bir işlem hacmimiz mevcut” dedi.