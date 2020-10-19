L’Oréal Grup’ta CEO değişimi

19 Ekim 2020

LOréal Grup CEO’su Jean-Paul Agon, 9 yıldır sürdürdüğü görevini devretmeye hazırlanıyor. LOréal’in yeni dönem planlarına göre Agon önümüzdeki yıldan itibaren “Başkan” olarak LOréal bünyesinde görev yapmaya devam edecek. Grup’un yeni CEO’su ise Nicolas Hieronimus olacak.

33 yıl önce LOréal’e katılan ve tüm kariyerini farklı ülkeler ve bölümlerde LOréal Ailesi’nin önemli bir parçası olarak geçiren Nicholas Hieronimus, 2017 yılında bu yana Bölümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Nicolas Hieronimus’un, LOréal’in CEO’su olmak için gerekli tüm niteliklere sahip, ilham verici

bir lider olduğunu söyleyen Jean-Paul Agon, “Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine olan büyük

duyarlılığı, zamanın ruhuna dair mükemmel anlayışı, tüm kanallarda, ülkelerde ve

kategorilerde güzellik konusundaki pazarlama deneyimi, Grup’un markaları hakkındaki

derinlemesine bilgisi ve ekipleri birleştirme ve etkileşim kurma becerisi ile Nicolas Hieronimus,

LOréal’i yönetecek en iyi aday” dedi.

Grup içinde 30 yılı aşkın örnek kariyeri ve özellikle LOréal Lüks Divizyonu başında imza attığı

büyük başarılarla adından söz ettiren Nicolas Hieronimus, dünyanın içinden geçtiği kriz

döneminde şirketin operasyonel bölümlerini canlandırma açısından kilit bir rol oynadı.

Yeni CEO vekili de Barbara Lavernos olacak

LOréal Grup’ta CEO Vekili görevine Barbara Lavernos getirildi. Şubat 2021’den itibaren Grup içerisindeki araştırma, inovasyon ve teknoloji çalışmalarını yönetecek olan Barbara Lavernos, 1 Mayıs 2021’en itibaren CEO Vekili olarak görev alacak.

Yeni CEO Vekili Barbara Lavernos, geçmişi, becerileri ve kişisel nitelikleri göz önüne alınarak seçildi. Sahip olduğu donanımla öne çıkan Lavernos, Ar-Ge ve teknolojiyi bir araya getirecek yeni çalışmalarla Grup’un geleceğe yönelik büyük buluşlarına rehberlik edecek.