L’Oréal ile Gjosa arasında su tasarrufu konusunda yeni iş birliği

L'Oréal Grup, kendi girişim sermayesi fonu olan Business Opportunities for L’Oréal Development (BOLD) aracılığıyla çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Gjosa’ya yeni yatırım yaptı. Şampuan durulama teknolojilerini optimize etmek için 2015 yılından beri birlikte çalışan L’Oréal Grup ve Gjosa, iş birliklerinin yeni aşamasında "tekno-güzellik" yaklaşımını su tasarrufu konusundaki çözümlere entegre edecek.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre L’Oréal Grup ve Gjosa, 2018’de genellikle 8 litre suyla durulanan şampuanı 1,5 litre suyla durulayabilen bir duş başlığı geliştirdi. İş birliğinin bir diğer sonucu, bu yılın başında gerçekleşen CES'te tanıtılan L’Oréal Water Saver oldu. Salonlarda ve evlerde güzellik rutini için sürdürülebilir saç bakım sistemi olan L’Oréal Water Saver, sahip teknoloji sayesinde verimliliği artırırken su tüketimini yüzde 80 oranında azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L’Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknoloji Baş Sorumlusu Barbara Lavernos, “L’Oréal Grup olarak en iyi ‘sürdürülebilir güzellik bilimini’ sunmayı ve tekno-güzellik alanında lider olmayı hedefliyoruz. Gjosa’nın su teknolojisi yeniliklerini L’Oréal Grup’un güzellik ritüelleri, veri, teknoloji ve kişiselleştirme konusundaki bilgisiyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu teknolojiyle su tasarrufu sağlamayı ve tüketicilerimiz için yeni artırılmış güzellik deneyimleri geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Gjosa'nın kurucu ortakları Amin Abdulla ve Luc Amgwerd ise, “L’Oréal Grup ile iş birliğimizin yeni bir aşamaya geçmesinden dolayı heyecanlıyız. L’Oréal Grup, Ar-Ge ve tekno-güzellik alanındaki liderliği, ikonik markalarıyla tüm dünyadaki tüketicilere ulaşmamıza ve su teknolojileri alanındaki yol haritamızı büyütmemize yardım edecek. İş birliğimizin güçlenmesi, su teknolojisi çözümleri konusunda yeniliklere imza atmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.