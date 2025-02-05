L'Oreal ve Sanofi'den 3 milyar Euro'luk anlaşma

L'Oreal, Sanofi'deki yüzde 2,3 hissesini toplam 3 milyar Euro bedelle Sanofi'ye satma kararı aldı. Satış anlaşmasının hayata geçmesi ve hisse geri alım anlaşmasının tamamlanmasının ardından L'Oreal, Sanofi'nin sermayesinin yüzde 7,2'sine ve oy haklarının yüzde 13,1'ine sahip olmaya devam edecek.

L'Oreal'in özellikle son dönemde gerçekleştirdiği satın almalar sonrasında bilançosunu güçlendirmesi ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine destek sağlaması beklenen işlemi değerlendiren Şirket'in Finans Direktörü Christophe Babule," L'Oreal ve Sanofi arasında 50 yılı aşkın süredir süregelen güvene dayalı ortaklık doğrultusunda, Sanofi'nin gelişimini kilit bir hissedar olarak desteklemeye devam edeceğiz. Şirketin geleceğine olan güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.