L’Oréal’den Ar-Ge’ye 1 milyar euro yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

Markanın pazarda fark yaratacak uygulamalarını sergilediği ‘L’Oréal Tekno-Güzellik’ etkinliğinde konuşan L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi olarak Grup çatısı altında 800’den fazla dijital güzellik servisi uygulamamız bugüne kadar 40 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi.

Küresel çapta bilimsel odaklı çalışmalarımız için yıllık 1 milyar euro Ar-Ge yatırımımızın yanı sıra 4 bin kişilik bilim insanı ile yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyor, teknoloji kulvarında yıllık 1 milyar euroyu aşan yatırımımız, 5 bin 900’ün üzerinde teknoloji ve veri uzmanımız ile sektöre yön veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir ürün tasarımını destekleyen kişiselleştirilmiş dijital servislerimiz, sanal uygulamalarımız ve cihazlarımız ile geleceğin güzelliğini tasarlamak bizim işimiz” dedi.

“Kişiselleştirilmiş bir güzellik vaat ediyoruz”

Gökçen, teknolojiyi işlerini dönüştürmek ve tüketicilere daha iyi bir güzellik deneyimi sunmak için kullandıklarını belirterek, “Tüketici artık daha kapsayıcı, gezegenin sınırlarına saygılı ve ultra kişiselleştirilmiş güzellik deneyimlerinden yararlanmak istiyor.

Biz de teknolojiyi işimizin kalbine koyarak, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini bilim ve teknolojinin gücü ile harmanladığımız tekno-güzellik servislerimiz ve inovasyonlarımız ile karşılamak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tekno-güzellik vizyonumuz ve uygulamalarımız doğrultusunda müşterilerimize teknolojiden ve veriden beslenen, inovatif, kapsayıcı, sorumlu ve kişiselleştirilmiş bir güzellik deneyimi vaat ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye güzellik pazarında 2 kat büyüyecek

Etkinlikte yaptığı sunumunda 2023 Türkiye güzellik pazarının 85 milyar TL olarak tahmin edildiği bilgisini paylaşan Gökçen, şunları söyledi; “Araştırmalara göre Türkiye güzellik pazarının 2025 yılına kadar en az 2 katına çıkması bekleniyor. Avrupa güzellik pazarına 2025 yılına kadar en büyük büyümeyi yüzde 16 katkı payı ile Türkiye’nin sağlayacağı öngörülüyor. Bunun arkasında ise genç nüfus, hızlı dijitalleşme, güzelliğe olan ilginin artması ve güzellik ürünleri kullanım yaşının düşmesi yatıyor.”

Hem gezegeni koruyor hem pozitif etki sağlıyor

Sorumlu güzellik anlayışı ile hareket ederek hem gezegeni korumayı hem de insan yaşamına pozitif etki sağlamayı hedefleyen L’Oréal, geliştirdiği GJOSA ile geliştirdiği Water Saver, yüzde 69’a varan su tasarrufu sağlıyor. Cihaz sayesinde bugüne kadar sağlanan su tasarrufu ise 42 milyon litreden fazla. Bilim insanları tarafından geliştirilen HAPTA ile sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip kullanıcılara evde ruj sürme olanağı sağlıyor. Ayrıca gereksiz tüketimin önüne geçmeyi amaçlayan marka, nöro bilimin gücünden faydalanarak, Yves Saint Laurent Beauté Scent-Sation adlı nöroteknoloji cihaz ile kullanıcıların farklı kokulara verdikleri duygusal tepkiler göre kişiselleştirilmiş koku önerileri sunuyor.