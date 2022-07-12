L’Oréal’in Türkiye Luxe Divizyonu Genel Müdürü Ufuk Batur: Lüks segmentte büyüme sürüyor

Tamer IŞITIR

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle daralan kozmetik pazarı, salgın etkisinin hafifl emesiyle yeniden eski günlerine dönerken, parfüm, cilt bakımı ve makyajdan oluşan lüks grup, globalde pandemi öncesi yıl olan 2019’un rakamlarına yeniden ulaştı. L’Oréal Türkiye Luxe Divizyonu Genel Müdürü Ufuk Batur’un DÜNYA'ya verdiği bilgilere göre, Türkiye’de lüks kozmetik grubundaki büyüme ise 2018 yılından beri yüzde 200’ün üzerine çıktı.

Batur, bir taraftan lüks tüketim vergileriyle taksit yasaklarının yıllardır pazarı tıkayarak, ülkede hacmin gelişmesini engellediğini ifade etse de sektörün yine de önemli potansiyeli olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’de pazarı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.

Dünya genelinde yaşanan krizlerin belirli bir gelir seviyesinde olan kesimleri pek olumsuz etkilemediğine değinen Batur, Türkiye özelinde “Enfl asyon bir kitleye hiç dokunmuyor, hatta olumlu etkiliyor. Türkiye’de ekonomik koşullar ağırlaşıyor diye patronlara anlatıyorum fakat üst segmentin alışverişi daha da artırdığını görünce şaşırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türk tüketici seyahat edemeyince…”

Son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artan girdi maliyetini etiketlere neredeyse yarı oranda yansıttıklarını dile getiren Batur, alım gücü düşen Türk müşterinin değişen satın alma davranışına dair, “Beyaz yakalılar yurt dışına giderken parfüm alışverişlerini duty free’lerden yapardı. Pandemi öncesinde Türklerin alışverişlerinde duty free’lerle iç pazardan alışverişin payı birbirine eşitti. Ancak yükselen kurla birlikte Türk tüketici seyahat edemeyince denge yüzde 65’e 35 iç pazara döndü” tespitinde bulundu.

“Ultra premium segmentin kalesi Zorlu AVM”

Satışlarda bu yılın ilk 5 ayında adet bazında 2021’e göre yüzde 30 artış yakaladıklarını söyleyen Batur, İstanbul’da faaliyet yürüttükleri 81 mağaza arasında Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli’deki 35 mağazanın toplam satışlar içindeki payının yüzde 56’yı bulduğu bilgisini verdi. “Ultra Premium segmentin kalesi Zorlu AVM” diyen Batur, “Ortadoğulu turistin olduğu bölgeler önemli büyüme alanları. Türkiye’de müşterilerimizin yüzde 15’i yabancı turistlerden oluşuyor, lüks kozmetikte yüzde 25, genel kozmetikte ise yüzde 10’luk paya sahibiz. Avrupa’da bu rakam yüzde 20-25’leri buluyor” dedi.

Cilt bakım grubu yükseliyor

Batur, Türkiye’de pandemi öncesi lüks kozmetik pazarının yüzde 50’si parfüm, yüzde 30’u makyaj, yüzde 20’si cilt bakımken, pandemide cilt bakım grubunun yükselişe geçtiğini söylerek, “Pandemi süresince cilt bakımı yüzde 35’lere çıktı. Şu an ise parfüm 45’te, makyaj 25’lerde. Cilt bakımının bundan sonra yüzde 30’larda seyredeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“Tekno-güzellik şirketiyiz”

“Biz kendimize tekno-güzellik şirketiyiz diyoruz. Arka planımızda önemli bir girişim ekosistemi ve Ar-Ge çalışması var. E-ticaret tarafında kullanıcılar e-güzellik uzmanlarımızla chat yapabiliyor. Fotoğrafl arını çektiğimiz müşterilerimizin cilt analizlerini yapıp, sonuçlarına uygun ürün tercih etmelerine imkan tanıyoruz. Bu yöntemle hizmetin satışa dönme oranı 5 kata çıktı. YSL tarafında ise başınıza taktığınız bir cihaz sayesinde ne tür kokulardan hoşlandığınızı analiz eden bir mekanizma geliştiriyoruz. 2023’ün sonuna doğru bu ürün de ön planda olacak. Yine YSL’de, çok ütopik, Rouge Sur Mesure adında kendi rujunuzu yapabildiğiniz bir makine getiriyoruz. Bir fotoğraf çekildikten sonra kullanıcıya uygun renkleri gösteriyor. Yapay zeka teknolojisi ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Türkiye’de şimdilik Beymen’e 20 tane geldi. Diğer yandan L’Oreal en son Prada, Valentino ve Mügler olmak üzere 3 markanın daha kozmetik lisansını aldı. Türkiye’ye yeni marka getirmek bizim için çok heyecan verici bir şey.

Satışların %40’ı e-ticaretten

Ufuk Batur, online satış ağlarındaki trafikten memnun olduklarını söyleyerek, Loreal’in ilk kez Türkiye’de e-mağaza açtığını paylaştı. Loreal Luxe’ün satışlarının yüzde 40’ını e-ticaret kanalından elde ettiğini aktaran Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz resmi olarak kendi mağazalarımızla sadece Trendyol’dayız ve bu kanal aracılığıyla küçük formatlar yaptık. Doğru promosyon stratejisi ile krizlerde de lüks ürün satışları bu kanal üzerinden gerçekleşebiliyor. Online mağazalarımızda ürünlerimizi Avrupa fiyatlarına göre çok daha uyguna veriyoruz” dedi. Online satışlarda infl uencer’ların etkisinin de altını çizen Batur, “Trendyol’da satışlarımızın yüzde 20’si ünlü ve infl uencer’lar üzerinden geliyor. ‘Kendi kanaat önderlerimizle ilerleyeceğiz’ dedik. Şimdi Lancôme’da ilk resmi Türk marka yüzü olarak Hazal Kaya ile çalışıyoruz. İlgili kampanyada da ilk kez bu kadar yüksek adet ürün sattık” diye konuştu.



*(2018’de market büyüklüğü 100 birim kabul edildiğinde)

Kaynak: L’Oréal Luxe Estimatif Konsolidasyon