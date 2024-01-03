L’Oreal’in varisi, 100 milyar $ servete sahip ilk kadın oldu

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Meyers’in serveti geçtiğimiz perşembe günü 100.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönüm noktası, kimyager büyükbabası Eugene Schueller tarafından 1909’da kurulan güzellik ürünleri imparatorluğu L'Oréal SA'nın hisselerinin rekor seviyeye ulaşması ve hisselerin 1998'den bu yana en iyi yılını geçirmesiyle geldi. Meyers, artık Meksikalı Carlos Slim’in ardından gezegenin en zengin 12’inci insanı oldu.

İncil hakkında kitabı var

70 yaşındaki Meyers, kendisinin ve ailesinin yaklaşık yüzde 35 hisseyle en büyük hissedar olduğu 268 milyar dolar değerindeki L'Oréal'in yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini sürdürüyor. Her gün saatlerce piyano çalmasıyla tanınan Meyers, gösterişli bir hayat ve medyadan uzak yaşıyor. İncil üzerine 5 ciltlik bir araştırma serisi ve Yunan tanrılarının soykütüğünü anlattığı iki kitabı bulunuyor.