Lothbrog Makine, SMTech Eurasia Fuarı’nda yeni nesil fiber lazer teknolojileriyle öne çıktı

5–8 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen SMTech Eurasia Fuarı, sac işleme sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Türkiye’nin önde gelen fiber lazer makine üreticilerinden Lothbrog Makine, fuarda tanıttığı yeni nesil makineleriyle büyük ilgi gördü.

Bursa’dan dünyaya yayılan teknoloji

2019 yılında Bursa’da kurulan Lothbrog Makine, 6.500 metrekarelik üretim tesisinde 100 kişilik ekibiyle faaliyet gösteriyor. Firmanın 60 mühendisten oluşan teknik kadrosu, hem kendi markalı makineleri hem de distribütörlüğünü yaptığı Çinli Gweike markasının ürünlerini geliştiriyor.

“Türkiye’nin dört bir yanında 1400 makinemiz var”

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, fuarın verimli geçtiğini belirterek, “İlk kez düzenlenen SMTech Eurasia, sektörde güçlü bağlantılar kurmamızı sağladı” dedi. Türkiye genelinde 1400 fiber lazer makinesiyle yaygın bir kullanıcı ağına sahip olduklarını vurgulayan Akıncıoğlu, özellikle İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep’te yoğun faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

“Fuara erken katılım stratejik bir adımdı”

Akıncıoğlu, fuarın gelecekte Smart İstanbul ile birleşerek otomasyon odaklı bir yapıya dönüşeceğini ve uluslararası katılımın artacağını belirtti. “İlk yıl olmasına rağmen doğru konumdaydık, ilerleyen yıllarda da aynı alanda yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

10 milyon doların üzerinde finansman desteği

Lothbrog’un yıllık 10 milyon doların üzerinde finansman desteği sağladığını belirten Akıncıoğlu, leasing ve finansal kiralama modelleriyle firmalara avantaj sunduklarını söyledi. “Üreticinin finansmana katkısı sınırlı olsa da biz öz sermayemizle müşterilerimize uygun koşullar sağlıyoruz” dedi.