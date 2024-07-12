Louren sürdürülebilir üretime odaklandı

2019 yılında piyasaya giren mayo, bikini, mayokini üreticisi Louren'in merkezi İstanbul Ataşehir'de. Şu anda merkezde bulunan showroom'unun yanı sıra Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye'de mağazaları bulunuyor.

Sürdürülebilir modanın doğa dostu olması gerektiğini her tasarımında özellikle vurgulayan Solmaz, yenilenebilir malzeme ve ürünlere yer veriyor.

Geri dönüşüm kumaşlarından üretim yapılıyor

Çağlar Solmaz “Ekolojik denge için doğaya saygı göstermek artık her birimiz için çok değerli. Bu nedenle bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük ve bizi tercih edenlerin hem faydalı hem de fark yaratan ürünler kullanmasını istedik. Bundan sonraki süreçte markamıza özel geri

dönüştürülebilen kumaşlardan bikini ve mayoları üretmeye odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

London ve Prive koleksiyonları öne çıkıyor

Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz “Bu sezon İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonumuzu da Louren severlerle buluşturduk. London ve Prive koleksiyonlarımız bikini, mayo, plaj giyimi ve aksesuar seçkisiyle pek çok farklı seçenek sunuyor. Koleksiyonda yaz sezonu boyunca hem plajda hem de özellikle yazlık bölgelerde ve tatil beldelerinde gündelik olarak da kullanılabilecek parçalar mevcut.

Koleksiyonumuzun satışları geçen yıl beklentimizin çok üzerine çıkmış; karşılaştığımız yoğun ilgi ve talep bizi çok mutlu etmişti. Bu yıl da aynı şekilde satışlarımız iyi gidiyor ve pozitif dönüşler alıyoruz. Ayrıca Louren olarak plaj giyim kategorisindeki varlığımızın sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum” dedi